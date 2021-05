Meghan Markle: Insider enthüllt! DESHALB schmiss sie Archies Nanny wirklich raus

Lange dauert es nicht mehr, bis Meghan Markle ihr zweites Kind zur Welt bringt. Anders als 2019 Baby Archie wird das kleine Mädchen wohl in Kalifornien geboren werden - und wohl ganz anders aufwachsen, als es bei ihrem älteren Bruder damals zumindest noch geplant war.

Ob das Baby wohl eine Nanny bekommen wird? Kurz nach der Geburt von Archie sollen Meghan Markle und Prinz Harry ein Kindermädchen eingestellt haben, das in der Nacht auf ihn aufpassen sollte. Doch schon nach kürzester Zeit wurde sie wieder entlassen.

Meghan Markle: Das passierte mit Archies Nanny

Nun packt ein Insider aus und enthüllt, weswegen die Nanny gehen musste. Omid Scobie, Autor der Meghan und Harry-Biografie „Finding Freedom“, verriet in der Dokumentation „A Very Royal Baby: From Cradle to Crown“ des britischen Senders Channel 4: „Nach Archies Ankunft wollten Meghan und Harry Hilfe, um einen Schlafrhythmus zu etablieren, und stellten eine Nanny ein.“

Meghan Markle und Prinz Harry hatten einst eine Nacht-Nanny für Archie. Foto: IMAGO / i Images

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

im Sommer 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt

im Sommer 2021 erwarten sie und Harry eine Tochter

Zwar könne er aus rechtlichen Gründen keine Details nenne, gibt aber preis: „Es gab einen Zwischenfall in einer der ersten Nächte, der die beiden davon abbrachte, eine Nachtschwester zu haben.“

Meghan Markle während ihrer ersten Schwangerschaft im Februar 2019. Foto: IMAGO / i Images

Meghan Markle und Harry: Kein Glück mit Nacht-Nannys

Royals-Autorin Emily Andrew erklärte, sie hätten es noch mit einer anderen Frau versucht - aber auch das habe nicht funktioniert.

Stattdessen habe sich schließlich ein Freund tagsüber um Archie gekümmert. In seinem Buch schrieb Omid Scobie außerdem laut „Daily Star“: „[Harry] und Meghan mochten den Gedanken, dass wenn sie abends ins Bett gingen, nur die drei im Haus sind. Gemütlich und privat.“ (cs)