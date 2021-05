Prinz Harry: Nun schießt ein enger Vertrauter von Diana gegen ihn – „Er macht alles nur noch schlimmer“

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Um Prinz Harry kehrt einfach keine Ruhe ein. Eigentlich wollten er und Ehefrau Meghan in den USA ein privateres Leben führen. Doch seit ihrem Ausstieg aus der Königsfamilie und dem Umzug in die USA kommen mehr Details denn je an die Öffentlichkeit – vor allem durch das Paar selbst.

Nach dem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey, in dem vor allem Meghan Markle schwere Vorwürfe gegen die Royals erhob, ist es in den letzten Wochen Prinz Harry gewesen, der in gleich mehreren Interviews einen regelrechten Seelenstriptease hinlegte.

Prinz Harry: Dianas Butler schießt gegen ihn

Vor allem gegen seinen Vater Prinz Charles richtete Harry harte Worte – und schoss gegen die gesamte Monarchie, inklusive seinen vor Kurzem verstorbenen Großvater Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Prinz Harry Foto: IMAGO / i Images

Einer, der das Ganze besorgt verfolgt, ist Paul Burrell. Er war jahrelang der Butler von Prinzessin Diana, kennt ihre beiden Söhne von Kindesbeinen an. Er gibt deutlich zu verstehen: Prinz Harry ist nicht wiederzuerkennen.

Der 62-Jährige erklärte dem Magazin „Closer“: „Was er tut, produziert nur noch mehr Schmerz für ihn. Ich erkenne ihn nicht wieder – er ist zum Mittelpunkt seiner eigenen Welt geworden. Er verletzt seine Familie und sagt Dinge, die er bereuen wird. “

Und weiter sagte Paul Burrell: „Ich denke, dass er gebrochen zurückbleiben wird, wenn das alles endet, und ihm klar wird, was er da getan hat.“

Paul Burrell arbeitete viele Jahre für die Royals. In den zehn letzten Jahren ihres Lebens für Prinzessin Diana. (Archivbild 2007) Foto: IMAGO / ZUMA Globe

Prinz Harry: „Er wurde von Meghan geblendet“

„Er wurde von Meghan geblendet, von ihrer Schönheit und dieser Hollywood-Welt. Ich denke, sie ist die einzige, die ihn jetzt stoppen kann, diese Interviews zu geben und noch mehr Schaden anzurichten, sich selbst zu zerstören. Wenn er so weitermacht, kann er nicht heilen, sondern macht alles nur noch schlimmer. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann er aufhören wird.“

Der Ex-Angestellte der Royals ist sich sicher: Prinzessin Diana würde das Verhalten ihres jüngeren Sohnes keinesfalls gutheißen. Er sagte zu „Closer“:„Dianas Herz wäre gebrochen, dass es so weit gekommen ist. Sie wäre nicht nur außer sich, weil Harry sich von seiner Familie losgerissen hat, sondern auch, weil er die Royals in den Schmutz zieht. Sie würde wollen, dass er aufhört, schmutzige Wäsche zu waschen, ein privates Leben führt und sich um seine Kinder kümmert.“ (cs)