Meghan Markle und Prinz Harry: Tut die Queen ihnen DAS jetzt wirklich an?

In den vergangenen Monaten haben sich Meghan Markle und Prinz Harry nicht gerade beliebt bei der Queen gemacht. Erst der plötzliche Rücktritt von ihren Royals-Pflichten, dann das brisante TV-Interview bei Oprah Winfrey und jetzt auch noch Harrys Enthüllungen in einem US-Podcast. Experten prognostizieren bereits, dass Meghan Markle und Prinz Harry die Titel entzogen werden.

Die Queen könnte etwas entscheiden, dass Meghan Markle und Prinz Harry nicht gefallen dürfte. Foto: IMAGO / Landmark Media

Jetzt gibt es allerdings jemanden, der eine ganz andere Vermutung hat und als Grund dafür Lady Di, die Mutter von Prinz Harry, sieht.

Meghan Markle und Prinz Harry: Wird die Queen ihnen die Titel entziehen?

So ist sich Royals-Experte Richard Palmer laut dem britischen „Express“ sicher, dass sich die Herzogin und der Herzog von Sussex nicht fürchten müssten, ihre Titel zu verlieren. Seiner Meinung nach sei es „unwahrscheinlich“, dass Queen Elizabeth II. nach den „Fehlern“, die sie mit Diana gemacht hat, diese jetzt wiederholen würde.

Meghan Markle & Prinz Harry – das ist ihre Liebesgeschichte

Damals hatte die Queen Prinzessin Diana nach der Scheidung von ihrem Sohn Prinz Charles den Titel „Ihre Royal Hoheit“ wieder entzogen.

Prinz Harry: Üble Anschuldigungen im Podcast-Interview

So sagt Palmer: „Einige Royals und ihre Berater denken vielleicht, Harry und Meghan sollten aufhören, königliche Titel zu verwenden, aber die Königin wird die Fehler, die sie mit Diana gemacht hat, wahrscheinlich nicht noch einmal machen.“

Verlieren Meghan Markle und Prinz Harry bald ihre Titel? Foto: imago/PA Images

Mit seinem Podcast-Interview löste Prinz Harry vergangene Woche eine neue Kontroverse aus, als er beteuerte, dass sowohl sein Vater Charles als auch die Queen und Prinz Philip als Eltern gescheitert seien.

Königliche Adjutanten fordern deshalb jetzt die Abgabe von Meghan Markles und Prinz Harrys Titel. So berichtete eine Quelle laut „Express“: „Die Leute sind entsetzt, wie er der Königin das antun konnte, wo doch der Herzog von Edinburgh gerade erst begraben wurde.“

Prinz Philip starb am 9. April dieses Jahres im Alter von 99 Jahren. Seine Beerdigung fand am 17. April im Kreis von circa 30 Gästen auf Schloss Windsor statt. Auch Harry reiste extra dafür aus den USA an, um seinen Großvater die letzte Ehre zu erweisen.

Ob die Queen Titel-technisch aber nun bei Meghan Markle und Prinz Harry ähnlich handelt, wie damals bei Prinzessin Diana, bleibt abzuwarten. (jhe)