Meghan Markle und Prinz Harry: HIER trafen sie sich heimlich – und keiner hat's gemerkt!

Es war im Sommer 2016, als sich Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Blind Date kennengelernt haben.

Die Funken sprühten sofort - klar, dass da weitere Treffen folgten. Doch vor allem für Prinz Harry ist Daten keine leichte Sache, schließlich kennt sein Gesicht die ganze Welt. Deshalb haben sich er und Meghan Markle etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wo sie sich unauffällig in der Öffentlichkeit treffen konnten.

Meghan Markle und Prinz Harry

Meghan Markle und Prinz Harry trafen sich HIER

Im Podcast „Armchair Expert“ von Dax Sheperd verriet Prinz Harry, dass er und seine zukünftige Ehefrau sich im Supermarkt trafen! Er sagte: „Das erste Mal, dass Meghan mich in London besuchte, trafen wir uns in einem Supermarkt, taten so, als würden wir uns nicht kennen und schrieben uns SMS aus den verschiedenen Gängen.“

Die Beziehung von Meghan Markle und Prinz Harry:

lernten sich im Sommer 2016 bei einem Blind Date kennen

im November 2016 wurde ihre Beziehung offiziell

ein Jahr später verlobten sie sich

am 19. Mai 2018 fand die Hochzeit in Windsor statt

am 6. Mai 2019 wurde Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

im März 2020 kehrten sie der Krone den Rücken

im Juli desselben Jahres erlitt Meghan Markle eine Fehlgeburt

am 14. Februar 2021 verkündeten sie eine erneute Schwangerschaft

im Sommer soll ihr zweites Kind, eine Tochter, zur Welt kommen

Im November 2017 gaben Harry und Meghan ihre Verlobung bekannt.

Zwar habe er eine Baseball-Cap getragen, doch Menschen seien dennoch zu ihm gekommen und hätten ihn begrüßt. „Ich schaute die ganze Zeit auf den Boden und versuchte, unerkannt zu bleiben. Es ist unglaublich, wie viel Kaugummi man dort entdeckt, es ist ein Chaos.“

