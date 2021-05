Royals: Ärger für „The Crown“ – Prinz William mit radikaler Forderung

Das Leben der britischen Royals ist öffentlich und gleichzeitig von ziemlich vielen Geheimnissen bestimmt – die Serie „The Crown“ gibt seit 2016 einen vermeintlichen Einblick in das Privatleben der Royals um Queen Elizabeth II. und Co.

Royals: Prinz William hat eine Forderung an die Macher von „The Crown“. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire

Doch immer wieder steht die Serie in der Kritik, vor allem von Seiten der Royals. Jetzt hat Prinz William eine deutliche Forderung an die Macher gestellt.

Royals: Prinz William fordert DAS von „The Crown“-Machern

In bereits vier Staffeln konnten „The Crown“-Fans das frühe Leben von Queen Elizabeth II. und ihrem Ehemann Prinz Philip verfolgen, auch die Jugend von Prinz Charles wurde thematisiert.

Die Briten Royals – das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der ältere Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Das Paar hat drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

Mittlerweile spielt auch Lady Di in der Royals-Fiktion eine Rolle – und soll in der kommenden fünften Staffel der Netflix-Serie besonders im Fokus stehen. Denn die neue Staffel, die ab Juli gedreht werden soll, soll zwischen 1991 und 1997 spielen und somit Dianas BBC-Interview und ihren Unfall-Tod in Paris umfassen.

Zu viel für ihren ältesten Sohn Prinz William! Nachdem kürzlich heraus kam, dass das verhängnisvolle Enthüllungsinterview von Prinzessin Diana durch Manipulationen entstand, fordert der 38-Jährige nun, seine Mutter aus der neuen „The Crown“-Staffel komplett heraus zu halten.

Royals: „The Crown“-Macher mit Gewissensbissen

Ein Palast-Insider erklärte gegenüber der „Daily Mail“: „Sollte es Pläne geben, ihren Namen weiter zu kommerzialisieren – in künftigen Folgen von 'The Crown' oder wer auch immer es probiert – wird er das mit großer Besorgnis verfolgen“.

Emma Corrin als Lady Di in der vierten Staffel von „The Crown“. Foto: imago stock&people gmbh

Auch die erste Staffel, in der Diana (gespielt von Emma Corrin) auftauchte, sorgte bereits für Kritik hinter den britischen Palastmauern. „Hier wird mit einem Hollywood-Budget Schindluder getrieben. Die Zuschauer sollen sich nicht täuschen lassen und glauben, die Serie zeige etwas, was wirklich passiert ist.“

„The Crown“-Drehbuchautor Peter Morgan hat in der Vergangenheit bereits erklärt, sich vor allem Prinz Harry und Prinz William verpflichtet zu fühlen, wenn er den Tod ihrer Mutter in der Serie thematisiert. „Weil das, was sie bereits durchgemacht haben, für zwei Jungen und junge Männer unerträglich war“, so der Insider gegenüber „Daily Mail“.