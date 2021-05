Queen Elizabeth II. ließ Harry DAS machen – und bereut es nun zutiefst

Queen Elizabeth II. hat es wahrlich nicht leicht!

Immer wieder gerät ihre Familie in die Negativ-Schlagzeilen. Zuletzt wurde Queen Elizabeth II. sogar persönlich und öffentlich von ihrem Enkel Prinz Harry angegangen.

Queen Elizabeth II. von Harry hinters Licht geführt

Während er und Ehefrau Meghan Markle im Oprah-Interview noch von der Monarchin schwärmten und sie in Schutz nahmen, zieht der 36-Jährige jetzt die gesamte Familie durch den Schmutz.

Queen Elizabeth und Enkel Prinz Harry. Foto: IMAGO / i Images

Pikant: Die Queen und die Monarchie haben Harry schon vor langer Zeit erlaubt, die Dokumentation „The Me You Can't See“ zu drehen, wie die „Daily Mail“ berichtet! Allerdings wurden sie hinters Licht geführt, gingen davon aus, dass es sich um eine Serie handelt, in der es um die psychische Gesundheit von Soldaten geht.

Doch nun legte Prinz Harry einen persönlichen Seelenstriptease hin, attackierte seine Familie, darunter Vater Charles sowie seine Großeltern. Er behauptete, die gesamte Familie habe ihn und seine Frau vernachlässigt, als sie Suizidgedanken hatte. Elizabeth II. und ihr Sohn sollen außer sich sein.

Queen soll schockiert sein

Hätten sie gewusst, worum es in der Serie wirklich gibt, hätten sie niemals ihre Zustimmung gegeben. „Es ist eine Frage des Vertrauens und das hängt gerade am seidenen Faden“, so ein Insider.

„Jeder im Palast fühlt mit Harry, aber sie sind aufgebracht, weil er alles in einer internationalen Serie ausplaudert. Diese intimen Details zeichnen ein sehr negatives Bild von seiner Familie und seiner Herkunft. Aber viele Menschen haben eine andere Sicht auf die Dinge.“

Der Insider erklärte der „Daily Mail“ außerdem, dass der wirkliche Grund für die Serie „zur Seite geschoben“ worden sei, als Harry mit der Queen darüber sprach. (cs)