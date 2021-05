Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Queen Elizabeth II.: Trooping the Colour – ER nimmt den Platz von Prinz Philip ein

So einsam wie bei der Beerdigung von Prinz Philip wird es für Queen Elizabeth II. dieses Mal nicht.

Bei der Geburtstagsparade „Trooping the Colour” wird Queen Elizabeth II. in Begleitung auftreten. Ein enger Verwandter soll den Platz an ihrer Seite einnehmen.

Queen Elizabeth II. wird bei "Trooping the Colour" von IHM begleitet. Foto: imago images/i Images

Queen Elizabeth II. tritt in Begleitung auf

Wie die englische „The Mail on Sunday“ berichtet, wird Queen Elizabeth II. am 12. Juni von ihrem Cousin Prinz Edward, dem Herzog von Kent, unterstützt.

Bereits 2013 war Prinz Edward für Prinz Philip eingesprungen. Der Mann der Queen musste sich damals von einer Operation erholen und konnte deswegen nicht an „Trooping the Colour“ teilnehmen.

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die große Veranstaltung in London ohnehin bereits abgesagt. Es wird eine alternative Zeremonie auf Schloss Windsor geben.

2013 stand Prinz Edward bereits an ihrer Seite. Foto: imago images/Parsons Media

Jahrelang war Prinz Philip an ihrer Seite. Sie lernte ihn bereits im Alter von 13 Jahren kennen und lieben. 73 Jahre lang waren das royale Paar verheiratet, ehe sie im April 2021 Abschied von Prinz Philip nehmen musste.

Nach der Trauerzeit wolle Queen Elizabeth II. laut Palastquellen der „Daily Mail“ jetzt wieder zurück zur Normalität finden. „Sie hat einen starken Wunsch, wieder zu ihren normalen Pflichten zurückzukehren, auch, damit das Land wieder zur Normalität zurückfindet“, wird die Quelle zitiert.

Rund um die Geburtstagsparade wolle die Queen auch nach Cornwall zum G7-Gipfel reisen, um sich dort mit den Regierungschefs zu unterhalten. (fs)