Prinz Harry in Düsseldorf: Über DIESE Geste müssen wir sprechen

Da scheint sich jemand wirklich gefreut zu haben. Gab es in den vergangenen Monaten immer mal wieder Gerüchte, dass es zwischen Prinz Harry und Meghan Markle nicht ganz optimal laufen könnte, hat der Auftritt der beiden am Mittwoch in Düsseldorf wohl alle Lästerer Lügen gestraft.

Wie zwei frisch verliebte Teenies wirkten Prinz Harry und Meghan Markle bei ihren Auftritten im Rahmen der „Invictus Games“, die beiden strahlten sich immer wieder an, unterhielten sich angeregt, schienen sichtlich Spaß zu haben. Fast als wollten sie der ganzen Welt sagen: Seht her, wie gut es uns geht.

Prinz Harrys liebevolle Gesten gegenüber Meghan Markle

Wie weggelächelt ist der Ärger mit Harrys Familie. Die Gerüchte, Meghan Markle hätte den Abschied aus England befeuert, sie verfliegen beim Anblick des lächelnden Paares. Doch es sind nicht nur die großen Gesten, die, die auf Tausenden Fotos zu sehen sind. Es sind vor allem die kleinen Gesten, die nur bei genauem Hinsehen erkennbar sind, die den Zusammenhalt des Paares zeigen.

Nach dem Finale im Rollstuhl-Basketball war beispielsweise eine solche zu sehen. Waren Prinz Harry und Meghan Markle doch nicht bloß als Zuschauer dabei, auch bei der abschließenden Medaillenvergabe spielten der Duke und die Duchess of Sussex eine wichtige Rolle. Ihnen oblag es, die Goldmedaillen an das Team der US-Amerikaner zu vergeben, das sich in einem packenden Match mit 29 zu 15 gegen Frankreich durchsetzen konnte.

Prinz Harry lässt seiner Meghan den Vortritt

Und so ließ Prinz Harry seiner Meghan den Vortritt, sie durfte ihren Landsmännern und -frauen die goldenen Auszeichnungen überreichen, während Harry stets einen Schritt hinter ihr ging. Und auch der Beschützerinstinkt des Prinzen, er zeigte sich ganz deutlich.

So führte der Weg der beiden nach der Preisverleihung an den wartenden Fotografen vorbei. Bewusst stellte sich Harry zwischen sie und seine Frau, fuhr seinen Arm aus, als wolle er ihr den sicheren Weg zeigen, während er die andere liebevoll auf ihren Rücken gelegt hatte. Ein echter Gentleman, dieser Prinz.