Meghan Markle: Nach langem Warten – endlich ist sie in Düsseldorf

Seit dem 9. September 2023 laufen die Invictus Games in Düsseldorf auf Hochtouren. Mit dabei: Gründer und britischer Royal Prinz Harry. Nachdem er die letzten Tage alleine in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt verbracht hat, bekommt er nun Gesellschaft von seiner Frau Meghan Markle.

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Meghan Markle ist in Düsseldorf gelandet! Am Dienstagnachmittag (12. September) wurde sie am Flughafen gesichtet. Nachdem sie aus Los Angeles angereist ist und mehrere Tage von ihrem Liebsten getrennt war, dürfte sie nun auf geradem Wege zu Prinz Harry fahren.

Meghan Markle in Düsseldorf gesichtet

Laut Informationen der „Bild“ landete die Maschine, in welcher Meghan Markle saß, gegen 16 Uhr am internationalen Flughafen in Düsseldorf. Doch auf das Gepäck warten und die Schlange am Zoll machen? Nicht so die Herzogin von Sussex. Knapp 20 Minuten nach der Landung soll sie den Flughafen durch den VIP-Ausgang verlassen haben.

Draußen stand dann schon ein großer, schwarzer SUV bereit, der sie erwartete. Nachdem sie es sich auf der Rückbank bequem gemacht hat, düst sie davon. Wohin es geht, bleibt offen. Doch es lässt sich mutmaßen, dass sie auf direktem Weg zu Harry fahren dürfte. Laut „Bild“ sollen sie und ihr Gatte im „Hyatt“-Hotel am Medienhafen untergebracht sein.

Meghan Markle: Wird sie Harry begleiten?

Die Invictus Games sind gerade in vollem Gange. Bis zum 16. September messen sich die kriegsversehrten Soldaten und Veteranen in den verschiedensten Sportarten. Ob die zweifache Mutter in den nächsten Tagen bei den sportlichen Veranstaltungen mit dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Eins ist jedoch ganz klar: Meghan Markle will mit Sicherheit am Geburtstag von Harry am 15. September an seiner Seite sein!