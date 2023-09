Meghan Markle: Comeback ausgeschlossen – DIESE Demütigung wäre zu groß

Kehrt Meghan Markle jemals wieder mit ihrem Mann Prinz Harry nach England zurück? Wird es nach dem Megxit, der die ganze Welt in Atem hielt, ein Comeback im Schoße der royalen Familie geben?

Es scheint, als würden die Chancen, die eh nicht sehr hoch waren, immer weiter sinken. So hieß es zunächst, dass Prinz Harry in der kommenden Woche seinen Besuch in Deutschland (Harry ist Schirmherr der ‚Invictus Games 2023′ in Düsseldorf) nutzen wolle, um auch einen Abstecher nach Großbritannien zu machen. Ein klärendes Gespräch mit König Charles III. sollte – so hieß es – sowohl in seinem, als auch in Charles‘ Sinne sein. Doch nun scheint die Versöhnung geplatzt. Der Terminkalender von König Charles sei voll, schreibt das britische Boulevard-Blatt „The Sun“.

Kehrt Meghan Markle mit Prinz Harry nach England zurück?

Damit dürfte dann auch eine Rückkehr von Meghan Markle gestorben sein. Schließlich ist es zum einen recht unwahrscheinlich, dass die Amerikanerin ohne ihren Mann nach England kommt, zum anderen, so ein Royals-Insider, wäre die Demütigung für die Star-Schauspielerin auch zu groß.

So erklärt Andrew Morton, der 1992 die berühmte Diana-Biografie „Diana – her true story in her own words“ herausgab, gegenüber „Sky News“, dass er nicht an eine Rückkehr glaube. Und das aus einem ziemlich einleuchtenden Grund.

Royals-Experte sicher: Meghan würde nicht vor Kate den Knicks machen

„Was, und dass Meghan vor Kate einen Knicks macht? Das glaube ich nicht“, so der Experte. Das müsste Meghan schließlich machen, wenn Kate Middletons Mann Prinz William irgendwann den Thron besteigt und Kate damit zur Königin aufsteigt. Morton weiter: „Sie haben ihr eigenes Leben in Kalifornien.“

Mehr Nachrichten:

Zurück im Kreise der Familie ist dagegen ein Royal, den man dort auch nicht unbedingt erwartet hätte. Zur Überraschung vieler jedoch tauchten zuletzt Bilder auf, die ihn zusammen mit Kate und William beim Kirchenbesuch zeigten. Um wen es sich handelt, liest du hier.