Royals: Überraschende Bilder – ER ist zurück im Kreis der Familie

Sehen wir hier die Wiederaufnahme eines gefallenen Royals in den Schoß der Familie? Es müssen harte Stunden für Prinz Andrew gewesen sein. Während seine Familie die Krönung seines Bruders König Charles III. auf dem berühmten Balkon des Buckingham-Palastes feierte, musste er zusehen. Nach dem Skandal um seine Person hatte Queen Elizabeth II. ihrem 63-jährigen Sohn dessen militärischen Ehrentitel entzogen.

Doch nun scheint die royale Familie einen Schritt in Richtung Einheit gehen zu wollen. Besonders König Charles III. scheint dies am Herzen zu liegen. Werden doch auch immer wieder Gerüchte laut, der Monarch strebe ein klärendes Gespräch mit seinem Sohn Prinz Harry an. Noch in diesem Sommer solle es geschehen, heißt es aus Royals-Kreisen. Und auch Andrew rückt wieder näher an seine Familie.

Er ist zurück im Kreis der Royals

Bilder zeigten den in Ungnade gefallenen Prinz am Wochenende in einem Auto mit Kate Middleton und Prinz William auf dem Weg zur Kirche. Experten glauben, dass die öffentliche Unterstützung vonseiten der „working royals“ auf einen Wunsch von Queen Elizabeth II. zurückgeht. Es sei genau das, was sich die Königin gewünscht hätte, so Royals-Insider gegenüber „The Sun“.

++ Prinz Harry: Sensationsauftritt im ZDF-„Sportstudio“ – schießt er auch auf die Torwand? ++

So dürfe Prinz Andrew gemeinsam mit seiner Familie Zeit auf Schloss Balmoral verbringen, sich, wie auf dem Weg zur Kirche, auch mit ihnen in einem Auto zeigen. „Andrews öffentliches Leben ist vorbei, aber seine Familie zeigt, dass er immer noch Teil der Firma ist und sie ihn emotional unterstützt. Sie wussten, dass er mit William und Kate fotografiert werden würde und sendeten damit ein klares Signal. Es ist das, was die Queen erwartete, und zeigt familiäre Einheit“, erklärte Royals-Expertin Ingrid Seward gegenüber „The Sun“.

Mehr Nachrichten:

Na, dann fehlt ja eigentlich nur noch Prinz Harry zum vollständigen Familienglück. Wenn man Royals-Kreisen Glauben schenken mag, soll er noch im September seinen Vater in Schottland besuchen.