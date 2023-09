Prinz Harry lässt sich kurz vor Düsseldorf-Besuch HIER blicken

Kurz bevor der Flieger für Prinz Harry in Richtung Düsseldorf abhebt, hat es sich der royale Sprössling in seiner Wahlheimat in den USA nochmal gutgehen lassen. Denn hinter dem 38-Jährigen liegt ein aufregendes Wochenende.

Erst ging es zu einem Konzertbesuch, dann ins Stadion – mal mit und mal ohne Meghan Markle. Anhand der Körpersprache war ziemlich eindeutig, bei welchem Event Prinz Harry mehr Spaß hatte.

Prinz Harry bei Messi-Spiel dabei

Am Freitag (1. September) hatte Prinz Harry zunächst von der Tribüne aus, einen exklusiven Ausblick auf das Konzert von Superstar Beyoncé. Das Konzert in Los Angeles war eines der seltenen gemeinsamen Auftritte des Paares in den letzten Wochen. Während Meghan ausgelassen zur Musik der Sängerin feierte, wirkte ihr Mann eher teilnahmslos und schaute zeitweise lieber auf sein Handy.

Ganz anderes Bild dann zwei Tage später, als seine Lieblingsfußballmannschaft spielte. Los Angeles FC ist der aktuelle Meister in der nordamerikanischen Profiliga MLS – doch gegen Inter Miami, den Klub von David Beckham, hatte das Team am letzten Spieltag keine Chance. Prinz Harry musste zusehen wie Miami mit Superstar Lionel Messi 3:1 gewann. Dabei zeigte sich der 38-Jährige deutlich emotionaler. Als sich die Niederlage seines Lieblingsvereins aus Kalifornien andeutete, vergrub er fassungslos sein Gesicht in den Händen. Laut Medienberichten habe er seinen Schal des Los Angeles FC vor Nervosität zerknautscht. Von Meghan fehlte im Stadion jede Spur.

Noch mehr News:

Sportlich wird es vom 9. bis 16. September auch in Düsseldorf, denn dort finden erstmals die „Invictus Games“ in Deutschland statt. 2014 hat Prinz Harry die Weltsportspiele für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten ins Leben gerufen. Erwartet werden 500 Athleten aus 21 Nationen, die sich auf dem Stadiongelände in verschiedenen Disziplinen wie Tischtennis, Rollstuhl-Basketball oder Sitz-Volleyball messen. Prinz Harry hat laut Veranstalter versprochen für den gesamten Zeitraum bei dem Event anwesend zu sein. Auch Meghan hat einen Besuch angekündigt.