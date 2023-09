Helene Fischer vermisst DAS bei ihrem Konzert – „Da muss ich mit der Halle reden“

Insgesamt sechs Mal stand Helene Fischer bislang im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour in der Lanxess-Arena in Köln auf der Bühne. Am Samstagabend (2. September) soll es das vorerst letzte Konzert in der Domstadt sein.

An den vergangenen Abenden hat die Schlagerqueen bereits bewiesen, dass sie nach ihrem schweren Sturz im Juni beim Gig in Hannover wieder ganz die Alte ist. Und vor allem zu Scherzen aufgelegt ist, so wie jetzt ein Fan-Video zeigt.

Darin macht sie den Hallenbetreibern vor den Augen aller Fans eine klare Ansage, denn eine Sache vermisst Helene Fischer ganz stark.

Helene Fischer: DAS vermisst sie bei ihrem Konzert

Von lustigen Fan-Geschenken, wie Weingummi mit Namen „Herzbeben“, über lustige Anekdoten aus der Küche – Helene Fischer nutzt immer mal wieder kleine Pausen während ihrer Konzerte, um mit ihren Fans ins Plaudern zu geraten.

In einem Video, das eine Anhängerin jetzt bei Instagram hochgeladen hat, geht es diesmal um Alkohol. Die Sängerin wendet sich an einen Konzertbesucher: „Einen Wodka-Shot hättest du nehmen müssen.“ Nach einem kurzen Lacher der Fangemeinde legt sie nach:

„Gibt’s das eigentlich draußen? Gibt’s Wodka-Shots draußen? Wieso denn eigentlich nicht? Ihr seid bei einem Helene-Fischer-Konzert, da muss es Wodka geben. Was ist denn da los? Da muss ich noch mal mit der Halle reden!“

Wodka bei Helene Fischer also! Eines ist aber klar: Mit zusätzlichen Wodka-Shots dürfte die gute Stimmung bei den Fans, die ohnehin schon allgegenwärtig ist, ins Unermessliche gehen. Auf Instagram lieben Helenes Fans sie für den Wodka-Spruch. „Wie kann man sie eigentlich nicht lieben“, „Ich kann nicht mehr“ oder „Ach Helene, herrlich“ sind nur einige der Kommentare, die sich unter besagtem Video tummeln.