Helene Fischer bei Konzert: DIESES Fan-Geschenk kam gar nicht gut an – „Dieses Ekelhafte“

Was für ein Auftakt in Köln! Helene Fischer is back. Bei ihrem Sturz in Hannover am 18. Juni verletzte sich die Schlagersängerin so sehr, dass sie das Konzert abbrechen und sich für einige Wochen schonen musste.

Am Freitag (25. August) stand Helene Fischer nun wieder gut gelaunt auf der Bühne in der Lanxess Arena in Köln, so, als sei nichts passiert gewesen.

Und sie schien ohnehin ganz die Alte zu sein, witzig wie immer – machte sie doch eine lustige Äußerung während einer Pause.

Helene Fischer in Köln: Fan-Geschenk kommt nicht gut an

Helene Fischer wird jetzt noch weitere sechs Male auf der Bühne in Köln stehen. Doch ob sie bei den Konzerten auch so ein originelles Fan-Geschenk bekommt wie bei der Köln-Premiere am Freitag?

Ein Fan-Video bei Instagram zeigt, wie ein Konzertbesucher dem Schlagerstar während des Konzerts etwas zum Naschen schenkt. Schaumzucker-Weingummi von Harribo mit dem Namen „Herzbeben“ – genau wie Helenes berühmter Song!

Doch schon im nächsten Moment platzt es aus der Sängerin heraus: „Die mag ich eigentlich nicht so gerne, aber gut.“ Im Saal ist lautes Lachen zu hören. „Das ist, glaub ich, dieses Ekelhafte… wo alles nur süß ist und außen herum ist es sauer.“

Als Helene Fischer dann auch noch den Zettel an der Tüte entdeckt, auf dem „Morgen musst du uns sagen, wie sie dir geschmeckt haben“ steht, gibt es in der Arena kein Halten mehr. Man sieht Helene im Video an, dass sie peinlich berührt ist und die Wogen glätten will: „Vielen Dank trotzdem, die Idee ist sehr sehr süß. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.“

„Herzbeben“ zum Essen und nicht nur zum Hören – für die Ex von Florian Silbereisen ist klar: „Wir haben einen Trend gesetzt. Mir schmeckt mein Song besser, muss ich sagen.“

Auch nach dem Konzert sind einige ihrer Fans noch ganz aus dem Häuschen wegen des Zwischenfalls. So schreibt jemand unter das Video: „Wieder so witzig“. Ein anderer: „Soo genial.“