Helene Fischer Show: Ticket-Anbieter dämpft Erwartungen – „Nachfrage wird das Angebot an Tickets übersteigen“

SIE ist wieder da. Die „Helene Fischer Show“ ist zurück. Wie das ZDF bereits am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion bestätigte, ist nun auch ganz offiziell. Die Fans der Schlagerkönigin dürfen sich an Weihnachten wieder auf eine neue Show der 39-Jährigen freuen.

Nun ist auch klar, wo die „Helene Fischer Show“ in diesem Jahr aufgezeichnet wird. Und das ZDF bleibt sich treu, wie auch bei den vergangenen Shows hat man wieder die Düsseldorfer Messehalle für die Aufzeichnungen von Helenes Weihnachts-Sendung ausgewählt. Und das gleich doppelt.

„Helene Fischer Show“ wieder in Düsseldorf

So haben die Anhängerinnen und Anhänger der Schlagerkönigin sowohl am ersten, als auch zweiten Dezember die Möglichkeit, den Aufzeichnungen beizuwohnen. Dies war auch schon beim letzten Mal so. Am Ende nimmt das ZDF dann die besten Szenen und schneidet sie zu einer Show zusammen.

Helene Fischer jedenfalls kann man die Freude ob der Verkündung deutlich ansehen. „Ihr Lieben, es gibt großartige News. Endlich wird es sie wieder geben: Die Helene Fischer Show! Ich freue mich wahnsinnig darauf. Wir werden uns hoffentlich bei der Aufzeichnung der Show am 01. und 02. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf sehen“, so die Sängerin in einem Video bei Instagram.

Helene weiter: „Wir haben einiges zu feiern, würde ich sagen. Also auf ein schönes Weihnachtsfest mit Euch – auf ein schönes Happening miteinander. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf. Alles Liebe!“

Ticket-Kauf könnte ein Glückspiel werden

Der Ticketverkauf startet bereits am 6. September 2023. Die Fans müssen also schnell sein. Zudem wird es die Chance auf einen Presale geben. Dazu müssen sich Anhänger auf der Plattform „Ticketmaster“ registrieren. „Der Presale ist zeitlich beschränkt und findet vor dem offiziellen Vorverkaufsstart statt“, heißt es auf der Homepage des Ticketanbieters.

Und „Ticketmaster“ dämpft auch gleich mal die Erwartungen: „Wir erwarten, dass die Nachfrage das Angebot an Tickets übersteigen wird. Bitte beachte deshalb, dass die Registrierung keine Garantie für die Buchung von Tickets darstellt. Im regulären Vorverkauf werden nur noch wenige Tickets verfügbar sein. Die Tickets werden während des Presales nach dem First-Come-First-Served-Prinzip und je nach aktueller Verfügbarkeit verkauft, das heißt, diejenigen Fans, die zuerst den Presale nutzen, werden auch zuerst Tickets je nach Verfügbarkeit buchen können.“