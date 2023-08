Helene Fischer lässt die Bombe platzen: Es ist offiziell!!!

Lange haben die Fans auf diesen Moment warten müssen. Nun ist es endlich offiziell. Wie Helene Fischer auf einem ihrer Konzerte persönlich verkündet, wird es wieder eine „Helene Fischer Show“ im ZDF geben.

„Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig, es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen, aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe, all das, was ihr heute auch erleben dürft“, so Helene Fischer. Und auch das ZDF bestätigt gegenüber dieser Redaktion: „Die Helene Fischer Show findet 2023 statt und wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung am 25. Dezember, 20.15 Uhr, im ZDF.“

Helene Fischer verkündet Comeback der „Helene Fischer Show“ im ZDF

Die Fans jedenfalls sind außer sich vor Glück. Und nicht nur die. Auch Schlagerstar Patrick Lindner freut sich auf die Show, die das ZDF bislang stets am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt und einige Tage vorab aufgezeichnet hatte. „Yeahhhh good news… love it“, schreibt der Sänger via Instagram.

Überraschend kommt die Aussage allerdings schon. So hatte Helene Fischers Manager noch vor Kurzem verlautbaren lassen: „Ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann. Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht.“

Es dürfte also spannend werden, mit welchen Stars Helene Fischer kurz vor Weihnachten auf der Bühne stehen wird. Ebenso dürfte es spannend werden, wo Helene Fischer in diesem Jahr ihre Show aufzeichnen wird. Die vergangenen Shows wurden in Düsseldorf gefilmt.

