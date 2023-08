Helene Fischer: „Es tut schon weh beim Lesen“

Sie ist einer der größten Stars dieses Landes: Helene Fischer. Millionen Fans lieben und vergöttern die Schlagerkönigin, hängen bei jedem Wort an ihren Lippen. Und so dürften auch sie die harten Worte überrascht haben, die die 39-Jährige während ihres Konzertes in Köln wählte.

Es ging um einen kleinen Verband, den die Sängerin an ihrem Handgelenk trug. „Ich habe heute wieder eine ganz, ganze tolle Schlagzeile gelesen“, begann Helene Fischer ihren Monolog.

Helene Fischer klärt das Mysterium über ihr Tape

Und weiter: „In einer der größten Tageszeitungen, die wir haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr köstlich amüsiert. Es geht um dieses Tape hier vorne. Ich möchte euch nur einfach zeigen, wie verrückt das ist. Es wurde ja jetzt geschrieben, ich habe einen dritten Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so, denn es ist einfach nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt, das ist alles.“

++ Helene Fischer lässt die Bombe platzen: Es ist offiziell!!! ++

Interessant, doch Helenes Ausführungen gehen noch weiter. „Und es wurde auch geschrieben, dass ich mich eventuell spritzen lasse vor der Show wegen der Schmerzen, die ich habe. Ihr Lieben, das einzige, was ich mir spritzen lasse, sind Endorphine und ein paar Drogen und so, damit ich hier die Show überstehe … HoHoHo. Natürlich nicht. Also es ist totaler Quatsch, wirklich. Das tut schon weh beim Lesen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, auch wenn es wirklich die größte Tageszeitung ist, das war wirklich ein bisschen peinlich, als ich das gelesen habe.“

Mehr Nachrichten:

Helene: „Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, auch ich bin teilweise ja auch Hausfrau, und habe mich ein bisschen an der Stelle verbrannt. Deshalb habe ich das ein bisschen abgetapet, damit das nicht noch weiter aufreißt. Nur dazu. Das wollte ich einfach nur kurz klarstellen, weil es so aktuell heute ist. “ Na, dann sind wir ja jetzt alle beruhigt.