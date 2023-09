Meghan Markle besucht „Invictus Games“: Die Folgen waren nicht absehbar

Endlich ist sie da. Mit ein wenig Verspätung zwar, aber dann doch eher als gedacht, reiste auch Meghan Markle am Dienstag nach Deutschland. In Düsseldorf wird sie ihren Mann Prinz Harry bei seinem Herzensprojekt, den „Invictus Games“, zur Seite stehen. Und schon am Mittwoch zeigt die Duchess of Sussex, wie grandios sie in dieser Rolle ist.

Es war 11.30 Uhr, als Meghan Markle und Prinz Harry ihren ersten öffentlichen Auftritt hinlegten. Am Abend zuvor waren die beiden schon bei einer „Family and friends“-Party unter Ausschluss der Öffentlichkeit erschienen. Nun aber der erste Termin im Blitzlichtgewitter. Und Meghan legte, wie die „Daily Mail“ es später am Tag so schön schreiben sollte, einen echten Rockstar-Auftritt hin.

Meghan Markle verzaubert Düsseldorf

Eine cremefarbene, kurze Hose, schwarzes Top, ein weißer Blazer, dazu das strahlendste Lächeln, das man sich vorstellen kann. In Sekunden hatte die Frau, die mit der TV-Serie „Suits“ riesige Erfolge feierte und sich in den englischen Prinzen verliebt, die vielen Tausend Zuschauer in ihren Bann gezogen. Harry selbst geriet da fast ein wenig in den Hintergrund. Doch der Duke of Sussex schien seiner Frau den Ruhm zu gönnen, ließ sie leuchten.

Und wie sie leuchtete. Meghan zeigte sich entspannt, scherzte mit den Veteranen, verteilte Umarmungen. Und ließ so ganz nebenbei, zumindest schien es so, auch noch die Website einer bekannten Modemarke crashen.

Meghan Markles Blazer ausverkauft

So war der weiße Blazer, den Meghan trug, von „J.Crew“. Und schon kurz nachdem die ersten Fotos ihres Auftrittes in Düsseldorf um die Welt gingen, war der Onlineshop des US-Unternehmens nicht mehr aufrufbar.

Schnell verfestigte sich das Gerücht, dass die Fans so heißt auf den Blazer waren, dass die Website die Last der Aufrufe nicht mehr aushalten konnte. Doch noch am selben Tag sorgte „J.Crew“ für Aufklärung. Die Website sei wegen „geplanter Wartungsmaßnahmen“ down gewesen, so das Unternehmen. Welch unglücklicher Zeitpunkt. Dem Run auf Meghan Markles Blazer scheint dies aber nicht geschadet zu haben. Er ist im Onlineshop restlos ausverkauft.