Invictus Games: Meghan Markle und Prinz Harry endlich gemeinsam in Düsseldorf

Der Prinz hat seine Prinzessin zurück. Am Dienstagabend war es endlich soweit. Meghan Markle landete in Düsseldorf.

Am Abend noch besuchten die Exil-Royals eine Party für Familien und Freunde der „Invictus Games„-Teilnehmer. Mittwochvormittag dann der erste Termin unter den Augen der Öffentlichkeit.

Ein kurzer aber wirkungsvoller Auftritt

Gegen halb zwölf besuchten Prinz Harry und seine Meghan das Rollstuhlbasketball-Spiel der Ukraine gegen Australien. Im Fanblock der beiden Teams schaute das Paar das Match, unterhielt sich anschließend noch mit einigen Sportlern, wie beispielsweise der US-Amerikanerin Annika Nadine Hutsler.

Acht Minuten dauerte der Auftritt. Dann ging es zurück in die Katakomben der Düsseldorfer Merkur Spiel Arena.

Am Abend stehen noch zwei weitere Termine an. So wollen sich Harry und Meghan die Finals im Schwimmen und das Finale im Rollstuhl-Basketball anschauen.

