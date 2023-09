Invictus Games: Mit DIESER Aktion konnte niemand rechnen

Die Invictus Games in Düsseldorf laufen auf Hochtouren. Dabei messen sich kriegsversehrte Soldaten und Veteranen in verschiedenen Sportarten. Ins Leben gerufen wurde das Ganze von keinem Geringeren als Prinz Harry, der das Sportereignis seit Jahren organisiert.

Natürlich sitzt der Royal bei dem ein oder anderen Spiel auch mal auf der Zuschauertribüne und fiebert mit. Neben den ganzen sportlichen Glanzleistungen ist bei dem Event aber auch Platz für die ganz großen Emotionen. Das zeigt ein Vorfall, der sich am Dienstag (12. September 2023) ereignete. Das gab es bei den Invictus Games so noch nie.

Invictus Games feiert absolute Sensation

Eigentlich sollte es „nur“ ein Rollstuhlbasketballspiel in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf werden. Doch die Szenen, welche sich am Dienstag bei den Invictus Games abgespielt haben, gelten als absolute Premiere in der Geschichte des Sportwettbewerbes. Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet.

Die großen Emotionen gab es nämlich, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde. Denn plötzlich fiel Didier Ramin mitten auf dem Spielfeld vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Als seine Zukünftige Ja sagte, feierte das Paar mit der französischen Rollstuhlbasketballmannschaft und es gab sogar ein inniges Tänzchen der beiden. Auf X (ehemals Twitter) ging ein Video des Geschehens nun viral.

Invictus Games: Netz ist hin und weg

Es ist der erste Heiratsantrag, der im Rahmen der Invictus Games jemals stattgefunden hat. Dementsprechend gerührt sind die X-User von den Bildern. Die Kommentare sprechen jedenfalls Bände:

„Dieser Mann hat wirklich keine Angst! Herzlichen Glückwunsch an das Paar!“

„Wie schön ist das denn? Alles Gute an die beiden“

„Das ist wunderschön! Ich wünsche euch ein langes, glückliches Leben!“

Gründer der Invictus Games, Prinz Harry, war bei diesem besonderen Moment wohl nicht vor Ort. Bleibt abzuwarten, ob das Paar nicht sogar noch royale Glückwünsche bekommen wird.