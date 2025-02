Prinz Harry muss bangen – jetzt geht es dem Royal an den Kragen

Prinz Harry steht (mal wieder) unter Beschuss! Jetzt könnte es dem Briten an den Kragen gehen – und schuld ist ausgerechnet seine Biografie „Spare“…

Seit ihrem Bruch mit den britischen Royals leben Prinz Harry und seine Gattin Meghan Markle mit ihren zwei gemeinsamen Kindern in den USA – und schreiben eine Negativ-Schlagzeile nach der anderen! Jetzt muss der 40-Jährige sogar um seinen Aufenthalt in den USA bangen.

Muss Prinz Harry die USA verlassen?

Wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet, hat ein US-Richter angeordnet, dass die Regierung prüfen muss, welche Dokumente zu Harrys Visaantrag veröffentlicht werden können. Der Hintergrund: Eine Klage der Heritage Foundation. Diese fordert Einsicht in Harrys Einwanderungsunterlagen.

Dabei ist der Rotschopf harten Vorwürfen ausgesetzt. So wird ihm vorgeworfen, dass er möglicherweise gelogen habe, um an sein Visum zu kommen. Vor seinen Umzug in die USA gab er in seinem Buch „Spare“ und seiner Netflix-Doku den Konsum von Drogen offen zu. Jetzt möchte ein Richter Transparenz schaffen.

Nachbarn packten über Meghan Markle und Prinz Harry aus

Und das könnte Harry in eine unangenehme Lage bringen. Es soll außerdem geklärt werden, ob Harry womöglich einen Promi-Bonus bei seiner Einreise bekam. In den USA kann der Konsum von Drogen zu einem Visumsverbot führen.

