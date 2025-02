Meghan Markle & Prinz Harry teilen süßes Foto – plötzlich hagelt es Kritik: „Nicht natürlich“

Meghan Markle kann machen, was sie möchte. Ihre größten Kritiker haben immer etwas auszusetzen an ihr. Pünktlich zum Valentinstag teilte die Herzogin ein süßes Foto mit ihrem Mann Prinz Harry – und kassierte prompt böse Kommentare.

Es ist der Tag der Liebe. An Valentinstag wollen Pärchen ihrem Schatz zeigen, wie viel er ihnen bedeutet. Nicht mehr oder weniger hatte auch Meghan Markle im Sinn. Bereits seit 2018 ist die 43-Jährige mit Prinz Harry verheiratet. Verliebt sind die beiden noch immer wie am ersten Tag. Das wollte die ehemalige Schauspielerin mit einem Foto-Beitrag in den sozialen Medien demonstrieren. Doch der Schuss ging gewaltig nach hinten los!

Meghan Markle & Prinz Harry zeigen sich beim knutschen

„Zurück zu Hause, um mich um unsere Babys zu kümmern und meinen Valentine zu vermissen, während er bei den Invictus Games weitergeht, Leben verändert und uns alle an die Kraft der Heilung und Widerstandskraft durch diese unglaublichen Veteranen und ihre Familien erinnert. Ich bin mehr als stolz auf meinen Mann und was er geschaffen hat“, richtet die Zweifach-Mama rührende Worte an ihren Gatten – und verspricht: „Mein Schatz, ich werde für immer Burger & Pommes und Fish & Chips mit dir essen.“

+++Bei den Invictus Games – Prinz Harry erhält freches Geschenk: „So unangemessen“+++

Passend zu den süßen Worten teilte Meghan ein intimes Foto von sich und Harry. Man sieht die beiden an einem Tisch sitzen. Offenbar hat das Paar gemeinsam gegessen. Meghan und der 40-Jährige küssen sich sanft, während die Hand der Ex- „Suits“-Darstellerin liebevoll Harrys Kinn streichelt.

Internet-User gehen hart mit Meghan ins Gericht

Es ist eigentlich ein harmloses Bild eines sich liebenden Paares – doch zahlreiche User der Plattform X (ehemals Twitter) haben dennoch etwas auszusetzen. „Ihre Lippen berühren sich nicht mal“, poltert ein User drauflos. Einige andere X-Nutzer sind der Meinung die Szene sei „nicht natürlich“. Eine weitere Person schreibt: „Oh mein Gott! Die Liebe siegt“. Der Clown-Emoticon am Ende des Beitrags lässt vermuten, dass es sich dabei um Ironie handelt. Für Meghan Markle sind diese hämischen Kommentare ein weiterer Schlag ins Gesicht.