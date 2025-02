Prinz Harry: Insider packt aus – unglaublich, wie sich der Royal hinter verschlossenen Türen verhält

Eigentlich ist Prinz Harry für seine besonnene Ausstrahlung, seinem Charme und seinen Humor bekannt – im Gegensatz zu seiner Frau Meghan Markle, die immer und immer wieder in der Kritik bei den Royals-Fan steht. In den USA sind sogar beide – sowohl Harry als auch Meghan – alles andere als beliebt (wir berichteten).

Und jetzt kommen die nächsten Details rund um das Verhalten des Paares ans Licht. Dieses Mal trifft es Prinz Harry. Ein Insider packte jetzt aus – und verriet, wie sich der Rotschopf hinter verschlossenen Türen verhält!

Prinz Harry: Sein ehemaliger Butler wurde Zeuge eines Wut-Ausbruchs

So soll der 40-Jährige hin und wieder zu Wut-Ausbrüchen neigen. Das unterstellt ihm zumindest ein ehemaliger Butler. Für sein Buch „Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants“wurde der Ex-Mitarbeiter von dem Royal-Experte Tom Quinn befragt. Dabei erinnerte sich der ehemalige Mitarbeiter an eine bestimmte Situation zurück.

Er brachte damals aus Versehen Papiere auf Harrys Schreibtisch durcheinander – zu viel für den Mann von Meghan Markle! „Er war sofort wütend, und das stand in keinem Verhältnis zu dem Problem“, schilderte der Insider.

Insider spricht Klartext: „Harry ist noch heute wie ein großes Kind“

Und er ist nicht der Einzige, der schon Bekanntschaft mit der aufbrausenden Seite von Prinz Harry machte. „Harry ist ein impulsiver Hitzkopf“, behauptete ein weiterer Ex-Mitarbeiter des Wahl-Amerikaners gegenüber der „Bild“.

„Harry ist noch heute wie ein großes Kind. Er hat ein gutes Herz, ist aber leicht zu manipulieren. Das war schon immer so. Nachdem Meghan ihn unter ihre Fittiche genommen hatte, wurde das deutlich schlimmer“, hieß es von dem ehemaligen Angestellten. Ob an den bösen Vorwürfen etwa dran ist, weiß wohl Harry selbst am besten.