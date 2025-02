Prinz Harry bringt Meghan Markle in die Bredouille – ihre Reaktion spricht Bände

Huch, was war denn da bei Prinz Harry los? Der Bruder von Prinz William sorgte mit seinem Auftritt bei den diesjährigen Invictus Games in Kanada für einen peinlichen Moment. Ausgerechnet seine Frau Meghan Markle musste in aller Öffentlichkeit dran glauben. Ihre Reaktion auf den vermeintlichen Scherz ihres Liebsten konnte deutlicher nicht sein.

Prinz Harry bei Invictus Games

Aktuell lassen Prinz Harry und Meghan Markle sich bei den Invictus Games in Kanada blicken. Schließlich ist der 40-Jährige der Gründer und Schirmherr der Veranstaltung, die eines seiner absolutes Herzensprojekt ist. In der Stadt Whistler war das Ehepaar unter anderem bei der Premiere der Skeleton-Wettbewerbe eingeladen.

Neben ihnen wurde aber auch noch ein anderer Star erwartet. Der kanadische Sänger Michael Bublé war ebenfalls geladen und gab seine Songs auf der großen Bühne zum Besten. Berichten des amerikanischen Magazins „People“ zufolge, stimmte er gerade seinen Song „Feeling Good“ an als Prinz Harry plötzlich auf die Bühne kam.

Prinz Harry sorgt für Lacher

„Gott sei Dank hat Michael Bublé gesungen. Könnt ihr euch vorstellen, ihn hierher zu bringen und er würde sagen, ‚Wisst ihr was? Ich bin nicht hierhergekommen, um zu singen…‘ Danke für die Einführung“, hieß es laut dem Bericht von Seiten des britischen Royals. Kurz darauf ging alles ganz schnell.

Als Meghan Markle dazu kam, rief Prinz Harry plötzlich laut: „Jetzt wird sie singen!“ Mit einem lauten Nein und einem entsetzten Gesichtsausdruck konnte sich die zweifache Mutter aus der Situation retten. Kurz danach konnte sie auch wieder lachen – schließlich dürfte sie solche Witze ihres Mannes gewöhnt sein.