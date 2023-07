Prinz George: Experte sicher – er wird niemals den Thron besteigen

Er ist schon jetzt DER Sunnyboy im britischen Königshaus. Am Samstag (22. Juli 2023) feierte Prinz George seinen zehnten Geburtstag. Auf Instagram veröffentlichten die Royals aktuelle Fotos des Prinzen von Wales. Sie zeigen eine junge Version von Prinz William. Wie aus dem Gesicht geschnitten, scheint er seinem Vater.

Das Lächeln, der verschmitzte Gesichtsausdruck, die gewinnende Haltung. Das Paradebeispiel eines künftigen Königs. Oder etwa doch nicht? Ein Royals-Experte bezweifelt stark, dass Prinz George jemals den Thron besteigen und auf seinen Vater folgen wird.

Wird Prinz George niemals König?

Im Gespräch mit „t-online“ erklärt Royals-Experte und Buch-Autor Clive Irving, dass er nicht an eine Regentschaft von Prinz George glaube. „Prinz George wird niemals den Thron besteigen“, so der Journalist. Seine Begründung: „Wenn er so lange warten muss wie sein Großvater, Charles III., würde er 2086 König werden. Seine Chancen gehen also gegen null – aus vielen Gründen. Bis dahin wird sich das Vereinigte Königreich aufgelöst haben und Schottland unabhängig sein. Eine sogenannte konstitutionelle Monarchie hätte dann keinen Sinn mehr.“

Eine Aussage mehr sehr vielen Unwägbarkeiten, allerdings nicht unrealistisch. Schade wäre es aber dennoch. Schließlich ist die Monarchie ein wichtiger Anziehungspunkt für Großbritannien. Millionen Menschen besuchen London vor allem wegen König Charles III. und seiner Familie.

Prinz William als nächstes in der Thronfolge

Und auch die Krönung des 74-Jährigen bewies wieder einmal, wie groß das Interesse der Menschen (auch außerhalb Englands) an den Royals ist. Zudem wäre George mutmaßlich ein toller, und beim Volk extrem beliebter König. Schließlich weiß er schon jetzt, die Massen zu begeistern.

Obwohl ihm die öffentlichen Auftritte nicht leicht fallen, wie Körpersprachenexperte Sascha Morgenstern gegenüber „t-online“ erklärt. „Er spielt beispielsweise immer wieder mit den Knöpfen seines Jacketts und baut so die Anspannung und überschüssige Energie ab“, und weiter: „Ein Zeichen für seine Anspannung sind seine Lippen, die er immer wieder zusammenpresst.“

Ob George also jemals König wird? Das wird die Geschichte zeigen. Aber er hat ja noch hoffentlich lange Zeit. Als Nächstes wäre schließlich erst einmal sein Vater, Prinz William dran.