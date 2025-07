Andy Borg bei „Schlager-Spaß“: Plötzlich richtet er eine Bitte an den Sender

„Schlager-Spaß“ mit Andy Borg – der Name ist Programm. Seit 2018 begeistert der Schlagerstar mit seiner Musikshow im SWR ein treues Publikum, vor allem ältere Zuschauer, die Wert auf Tradition und Gemütlichkeit legen.

Doch in der jüngsten Folge ließ sich der Moderator aus der Fassung bringen und sprach plötzlich Klartext gegenüber dem Sender.

Telefon bringt Andy Borg auf die Palme

In der Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist gute Laune eigentlich Programm. Doch in der Folge vom 5. Juli lief nicht alles ganz rund. Der Anlass: Ein Anruf bei einem Fan in Österreich. Statt auf moderne Technik zu setzen, nutzt die Show weiterhin ein altmodisches Wählscheibentelefon und dabei muss man ordentlich Geduld mitbringen.

Borgs Assistentin Alma-Maria Hönow hatte sichtlich Mühe mit dem betagten Gerät. Der Moderator nahm’s zunächst mit Humor, konnte sich dann aber einen klaren Seitenhieb gegenüber dem SWR nicht verkneifen: „Vielleicht können wir bei irgendeinem Internetdienst anrufen, weil die bringen das am nächsten Tag: Ein Telefon, wo man drücken kann.“

Happy End bei Andy Borgs „Schlager-Spaß“

Während das Wählscheiben-Telefon noch auf sich warten ließ, scherzte Borg weiter: „Sie sehen schon, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um zwei Osterfeste.“ Doch am Ende hatte das Warten ein Happy End. Die angerufene Zuschauerin war völlig aus dem Häuschen und konnte ihre Freude kaum in Worte fassen. Auch Andy Borg konnte kaum glauben, dass der Anruf doch noch funktionierte.

Dabei hatte Andy Borg erst im Januar im Interview mit „Schlagerpuls“ betont, wie wichtig ihm der traditionelle Charakter seiner Sendung sei. Eine Modernisierung? Für ihn kein Muss. „Ich kämpfe dafür, dass das Vertraute bleibt“, so Borg. Die Show richte sich bewusst an ältere Zuschauer und genau diese wolle er auch weiterhin erreichen. Ob sich der SWR wohl Borgs Wunsch nach einem modernen Telefon zu Herzen nehmen wird?