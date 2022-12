Pietro Lombardi plaudert intimes Detail über Sexleben mit Laura Maria aus: „Wie sich die Frau fühlt“

Das Jahr 2022 hielt für Pietro Lombardi einige Überraschungen bereit. Nicht nur, dass der Sänger erneut als Juror für DSDS angefragt wurde, er konnte sich auch über den positiven Schwangerschaftstest seiner Verlobten freuen. Die Nachricht über den Nachwuchs teilte Pietro, wie so vieles, mit seinen Fans auf Instagram.

Nach Alessio, den er mit Ex-Frau Sarah Engels zusammen hat, wird auch sein zweites Kind ein Junge – auch diese Informationen teilte er umgehend mit seinen Fans. Dass der Sänger kein Problem damit hat, nicht nur über seine Tour von 2023, sondern vor allem über private Angelegenheiten in der Öffentlichkeit zu sprechen, zeigte Pietro Lombardi jetzt erneut mit einer Fragerunde, in der er auch vor dem Thema Sex keinen Halt macht.

Pietro Lombardi: Fan stellt pikante Frage

Schon in der Vergangenheit zeigte sich Pietro Lombardi von privaten Fragerunden auf Instagram sehr begeistert. Und auch seine Fans dürften sich freuen, immerhin gibt es jedes Mal etwas Neues über den Sänger zu erfahren.

Also beantwortet Pietro Lombardi auch ganz entspannt die Frage, was er von Sex in der Schwangerschaft hält. Seine Antwort ist eindeutig. „Kommt natürlich immer darauf an, wie sich die Frau fühlt. Darauf sollte man am meisten achten. So eine Schwangerschaft ist nicht immer einfach.“ Dann ergänzt er: „Aber um die Frage zu beantworten, ja, haben wir.“

Pietro Lombardi über Kindererziehung

Damit ist es amtlich und seine Fans aufgeklärt darüber, dass Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria sich von einem dicken Babybauch nicht aufhalten lassen. Aber nicht nur die Liebeleien in der Schwangerschaft interessieren Pietros Fans anscheinend brennend, sondern beispielsweise auch die Frage, wie er mit seinem Sohn umgeht. Konkret, ob im Hause Lombardi auch schon mal herumgebrüllt wird.

Mehr Themen:

Seine Antwort: „Angebrüllt hört sich so brutal an, aber klar, wenn der Kleine nicht auf mich hört, werde ich auch mal lauter.“ Eine Verhaltensweise, die sicherlich viele Eltern selbst nur zu gut kennen. Ganz anders sah es hingegen mit einer Aussage vor wenigen Wochen aus, als er in seinem Podcast mit Laura Maria erzählte, dass er es begrüßen würde, wenn sein Sohn bereits mit zehn Jahren sexuell aktiv wäre. Als sich dann sogar Ex-Frau Sarah Engels öffentlich dagegen positionierte, ruderte der Sänger zurück.