Pietro Lombardi: Seine Laura befürchtet erneute Frühgeburt – „Sollte so nicht sein“

Seit dem Jahr 2022 ist „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Pietro Lombardi mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa verlobt. In wenigen Wochen erwartet das Liebespaar ihr zweites gemeinsames Kind, doch in den Alltag der kleinen Familie kehrt einfach keine Ruhe ein.

Während Pietro Lombardi sich mit seinem ersten Sohn Alessio im Urlaub befand, eskalierte zunächst der Streit zwischen ihm und seiner Ex-Frau Sarah Engels. Auf Instagram beschuldigten sich die Eltern des kleinen Alessio und sogar Engels neuer Partner Julian mischte sich in den Streit ein. Doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem Sänger nicht, denn nun verkündete seine Laura weitere schlechte Nachrichten.

Pietro Lombardi auf dem Weg nach Hause

Gemeinsam mit seinem erstgeborenen Sohn Alessio verbrachte Pietro Lombardi die vergangene Woche im Sommerurlaub. Seine Verlobte Laura Maria Rypa blieb mit Söhnchen Leano zu Hause, da die Strapazen der Reise für die Hochschwangere zu viel gewesen wären. Doch während ihr Liebster sonnige Tage unter Palmen verbrachte, plagten die Influencerin schwerwiegende gesundheitliche Probleme.

Auf ihrem Instagram-Profil berichtete sie zunächst von einer starken Erkältung, die bei ihr ganz plötzlich ausbrach. Dann kamen jedoch auch noch starke Unterleibsschmerzen dazu. Nach einer unruhigen Nacht entschied sich die Verlobte von Pietro Lombardi dazu, zum Arzt zu gehen.

Ihren Followern teilte sie die beunruhigenden Ergebnisse der Untersuchung mit: „Ich habe bereits jetzt eine Trichterbildung, was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da.“ Dem ungeborenen Baby geht es jedoch soweit gut. Bereits der erste Sohn des Paares ist damals sechs Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Nun muss sich Laura Maria Rypa konsequent schonen, damit die Geburt noch etwas herausgezögert werden kann.

In einem Instagram-Post verkündete Pietro Lombardi jetzt, dass er sich auf den Weg nach Hause machen wird. Der „DSDS“-Star schreibt: „Wir freuen uns auf Laura und Leano. Und mein kleiner Kämpfer im Bauch, auch wenn ich nichts mehr habe irgendwann, werde ich immer für euch sorgen. Ich kann mir ein Leben ohne euch niemals vorstellen.“ Über diese Liebeserklärung freut sich seine Laura garantiert.

Wann Pietro Lombardi und seine Laura ihr zweites gemeinsames Kind tatsächlich in Empfang nehmen dürfen, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude auf den Nachwuchs reicht jedenfalls bis ins Unermessliche.