Laura Maria Rypa völlig mit den Nerven am Ende – „Keine Frau wünscht sich sowas“

Bereits seit dem Jahr 2022 ist sie die Frau an der Seite des „DSDS„-Gewinners Pietro Lombardi. Laura Maria Rypa hat vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Sänger Söhnchen Leano bekommen, momentan ist die Influencerin hochschwanger mit ihrem zweiten Kind.

Doch nun hat Laura Maria Rypa mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und hat Angst vor einer erneuten Frühgeburt. Denn auch Leano kam einige Wochen zu früh auf die Welt. In einer emotionalen Instagram-Story wendet sie sich an ihre Follower, die ihr fehlerhaftes Verhalten in der Schwangerschaft vorwerfen.

Laura Maria Rypa hält es nicht mehr aus

Zuletzt verbrachte Pietro Lombardi entspannte Tage mit seinem Söhnchen Alessio im Sommerurlaub. Der kleine Junge stammt aus seiner Ex-Beziehung mit „DSDS“-Kollegin Sarah Engels. Da die Reise für die hochschwangere Laura Maria Rypa zu riskant gewesen wäre, blieb die Influencerin mit Söhnchen Leano zu Hause. Trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft musste sich Laura natürlich um den Haushalt und ihren kleinen Sohn kümmern.

Vor wenigen Tagen litt Laura Maria Rypa dann plötzlich unter Erkältungssymptomen und starken Unterleibsschmerzen. Ein Besuch beim Arzt sorgte für Gewissheit, das Risiko einer erneuten Frühgeburt steht im Raum. Von nun an muss die Influencerin sich konsequent schonen. Doch auf Unterstützung von ihren Followern kann sich Laura in diesen schweren Zeiten scheinbar nicht verlassen.

In ihrer neusten Instagram-Stories zeigt sich Laura Maria Rypa völlig aufgelöst. Weinend erzählt die Influencerin von Kommentaren, in denen sie von ihren Followern angegriffen wird. Demnach sei sie selbst schuld an ihren gesundheitlichen Problemen, da sie sich nicht ausreichend geschont hätte. Mit dieser Hasswelle hat die bald zweifache Mutter nicht gerechnet.

Emotional völlig am Ende spricht Laura in die Handykamera: „Man macht es niemandem recht. Ich hab halt ein Kleinkind zu Hause, ich mache den Haushalt und wenn man sich jemanden zu Hilfe holt, ist es auch falsch. (…) Keine Frau wünscht sich sowas. Ich bitte jeden da draußen, der nicht weiß, wie es ist, einfach solche Kommentare zu lassen!“ Diese Art von Stress kann Laura Maria Rypa momentan gar nicht gebrauchen.

Mittlerweile ist Pietro Lombardi von seinem Vater-Sohn-Trip zurückgekehrt und kann sich um seine gesundheitlich angeschlagene Verlobte kümmern. Es bleibt zu hoffen, dass die letzten Wochen der Schwangerschaft für Laura weniger nervenaufreibend sein werden.