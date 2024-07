Pietro Lombardi: Sorge um Baby wächst – „Leider sind Komplikationen aufgetreten“

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind. Mit regelmäßigen Updates rund um die Schwangerschaft geben das verlobte Paar einen intimen Einblick in ihr Privatleben. Doch eine Zeit lang herrschte Stille auf den Instagram-Kanälen des Sängers und der werdenden Mutter. Gibt es etwa Komplikationen?

Jetzt meldet sich Laura Maria Rypa zurück, und tatsächlich, sie liegt im Krankenhaus. Dabei sieht sich die 28-Jährige mit einer schweren Herausforderung konfrontiert…

Pietro Lombardi: Schwangerschaft verläuft nicht ohne Komplikationen

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Laura wird tatsächlich stationär im Krankenhaus behandelt. Die Schwangerschaft schien bislang ohne größere Probleme zu verlaufen, doch die aktuelle Situation erinnert schmerzlich an die Geburt ihres ersten Sohnes Leano Romeo, der sechs Wochen zu früh zur Welt kam. Auf Instagram ließ sie noch vor einigen Tagen ihre Community wissen: „Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine ‚Trichterbildung‘, was so nicht sein sollte.“

Das bedeutet auch: Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da. Am Dienstagabend (23. Juli) dann der Schock: „Leider sind einige Komplikationen aufgetreten – es ist derselbe Fall wie bei Leano,“ meldet sich Laura auf Instagram zurück. „Das Risiko, dass der Kleine vor der 34. Schwangerschaftswoche kommt, ist einfach zu hoch. Deswegen muss ich hier bleiben, Medikamente nehmen und bekomme die Lungenreife verabreicht,“ so Laura weiter.

Die Ungewissheit über den weiteren Verlauf und die Dauer ihres Krankenhausaufenthalts belastet Laura sichtlich. „Wie lange ich noch hier bleibe, wissen wir nicht – ob drei Tage, eine Woche oder auch länger“, teilte sie mit.

„Es kam alles auch so unerwartet. Die Schwangerschaft lief die ganze Zeit problemlos!“ so Laura, die sich von der unerwarteten Entwicklung sichtlich erschüttert zeigt. Doch sie ist nicht allein: Pietro Lombardi steht ihr in diesen schweren Stunden zur Seite.