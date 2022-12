Pietro Lombardi: Offene Beichte – „Man hat es nur dreimal mitbekommen“

Ihre Liebesgeschichte ist sicherlich keine ganz gradlinige. Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind. Eine Nachricht, die das Paar mehr als ausgiebig zelebrierte. Vielleicht auch deshalb, weil die Wenigsten damit gerechnet hätten, dass ihre Geschichte noch einmal eine solche Wendung nehmen würde.

Schließlich hatten sich Pietro Lombardi und die hübsche Rechtsanwaltsfachangestellte nach einer ersten Liebelei getrennt. Es habe einfach nicht gepasst. Doch das Ex-Paar näherte sich wieder an. Die große Liebe wurde öffentlichkeitswirksam wiederbelebt. Dass das aber alles andere als einfach war, verriet Pietro nun im Interview mit der „Bild“.

Pietro Lombardi und Laura waren bei der Paartherapie

„Wir waren so fünf- oder sechsmal getrennt. Aber man hat es nur dreimal mitbekommen“, hatte der DSDS-Juror bereits im Podcast „Laura und Pietro – On Off“ verraten. Nun beschriebt der Sänger, wie schwer es wirklich war.

„Was nur wenige wissen: Wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in unserer Beziehung hatten. Wir selber konnten uns da nicht mehr helfen, da unsere Köpfe einfach nicht so waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen. Dann haben wir uns zusammengesetzt“, so Pietro.

Der 30-Jährige weiter: „Unsere Differenzen waren schon sehr krass. Sie kommt praktisch aus einem Leben, das ich früher mal hatte. Party, Action, Club! Während ich immer der Papa war, der zu Hause blieb. Natürlich habe ich auch Frauen kennengelernt, aber dieses ganze Laute, das will ich nicht. Und das war der Grund für Streitereien. Sie war immer draußen, ich war zu Hause.“

Es habe vor allem am gegenseitigen Vertrauen geharkt, erklärt der Sänger der „Bild“. Eine Paartherapie habe schließlich geholfen. „Das war das Beste, was wir machen konnten“, sagt Pietro deutlich. Die sei mittlerweile abgeschlossen. Na, dann kann das gemeinsame Kind ja kommen.