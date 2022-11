Pietro Lombardi: Freundin Laura geht bei Aldi einkaufen – danach überrollt sie ein Sturm der Entrüstung

Es sollte eigentlich nur ein entspannter Einkauf sein, den die Verlobte von Pietro Lombardi, wie jeder andere auch erledigen wollte. Als erfolgreiche Influencerin teilt die 27-Jährige des Öfteren mal Bilder aus ihrem Alltag. So auch nach dieser Shoppingtour in einer Kölner Aldi-Filiale.

Zusammen mit ihrer Mutter kauft Laura lediglich ein paar herkömmliche Dinge, wie Waschmaschinen-Tabs oder Gefrierbeutel. Nachdem sie ihren Fans zeigt, was so alles in ihrem Einkaufswagen gelandet ist, bekommt sie von einem Instagram-Nutzer plötzlich eine entsetze Nachricht zugesendet. Das dürfte auch Pietro Lombardi nicht sonderlich gefallen.

Pietro Lombardi: Scharfe Kritik nach Aldi-Einkauf

Während die meisten Fans diese Instagramstory von Laura wahrscheinlich nicht sonderlich viel Beachtung geschenkt haben, nimmt eine Followerin das Bild ganz genau unter die Lupe. Entsetzt stellt sie fest, was die Schwangere dort alles gekauft hat und lässt ihrem Ärger darüber freien Lauf.

Denn plötzlich erreicht Laura Maria die folgende Nachricht: „Leute die Geld haben, kaufen den Leuten, die weniger haben, das günstigste weg, geht gar nicht“. Das kann die 27-Jährige nicht unkommentiert lassen.

Pietro Lombardi: Laura wehrt sich gegen Kritik

So einfach lässt sich die Düsseldorferin nicht runterkriegen und setzt sich kurz danach zur Wehr. In einer Videoansprache spricht sie jetzt Klartext: „Erstens denke ich mir: Gut, dass du weißt, wie viel ich verdiene. Und zweitens: Stellt euch vor, ich würde nur noch Designer-Klamotten posten, dann würden sich diese Leute genauso beschweren. Ich bin schon immer bei Aldi einkaufen gegangen“.

Momentan ist Laura Maria alleine in der gemeinsamen Wohnung von ihr und Pietro Lombardi. Dieser ist nämlich im Rahmen der Dreharbeiten für die letzte Staffel von DSDS 2023 in Thailand unterwegs.

Während seiner Abwesenheit hat Laura aber alle Hände voll zu tun. Schließlich macht sie das gemeinsame Eigenheim von sich und ihrem Verlobten fertig. So wie Pietro es sagen würde: „Die Frau macht das Haus fertig– und dann ziehen wir zusammen.“