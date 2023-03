Pietro Lombardi: Bei dieser Frage macht der DSDS-Star zu – „Beantworte ich nicht im Detail“

Kaum ein deutscher Popstar pflegt eine so enge Bindung zu seinen Fans wie Pietro Lombardi. Der Sänger teilt einfach alles mit seinen Followern bei Instagram: die besonders emotionalen Momente wie die Geburt seines Sohnes Leano, sowie die unschönen Erlebnisse. So auch als er seinen Führerschein hat abgeben müssen oder seine Windschutzscheibe eingeschlagen worden ist.

In regelmäßigen Fragerunden ermöglicht es Pietro Lombardi seinen Fans, ihm private Fragen zu stellen. Selbst intime Details wie „Wann hattest du das letzte Mal Sex?“ veröffentlicht der 30-Jährige ganz ungeniert. Als ein Follower ihn nun auf seine Familie anspricht, macht der DSDS-Star jedoch dicht.

Pietro Lombardi wird auf sein Vermögen angesprochen – und reagiert unerwartet

Die Familie steht für den Musiker stets an erster Stelle, wie sogar ein Tattoo auf Pietro Lombardis Hals zeigt. Der Ex-Mann von Sarah Engels hat sich die Worte „Familie“, „Glaube“ und „Liebe“ in genau derselben Reihenfolge unter die Haut stechen lassen. Während er sein privates Glück mit Freundin Laura Maria Rypa gerne mit der Öffentlichkeit teilt, hält er sich, was seine Eltern und Geschwister angeht, bedeckt.

Nun möchte ein Fan wissen: „Unterstützt du deine Eltern finanziell bzw. bei der Miete oder sonstiges?“ In Deutschland spricht man bekanntlich nur ungern über Geld. Das Vermögen von Pietro Lombardi wird von diversen Quellen auf mindestens 2,5 Millionen Euro geschätzt, bestätigt worden ist der Betrag allerdings nicht.

Auf die Frage des Followers reagiert Pietro überraschend pikiert: „Das beantworte ich natürlich nicht im Detail. Aber sagen wir mal so, meine Eltern sind mietfrei und haben diesbezüglich, was die Wohnsituation angeht, keine Kosten. Sind ja meine Eltern.“ Was er damit genau meint, ist unklar. Es scheint jedoch so zu sein, dass Pietro Lombardi seinen Eltern ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung gekauft hat, für die sie keine Miete mehr zahlen müssen.