Pietro Lombardi: Freundin Laura oben ohne! Fans gespalten – „Hätte sowas nie gepostet“

Oh, là, là! Während sich die meisten von uns zu dieser Jahreszeit lieber dick einkuscheln, lässt Laura Maria Rypa die Hüllen fallen. Die Verlobte von Pietro Lombardi teilt an den Feiertagen einen sexy Schnappschuss von ihrem Babybauch-Shooting. Der stolze Kindsvater reagiert sofort.

Und auch die Follower von Laura und Pietro Lombardi werden deutlich, als sie das Oben-ohne-Foto der Blondine auf ihrem Bildschirm entdecken. Ganz einig scheint sich die Fangemeinde bei diesem Anblick aber nicht zu sein.

Pietro Lombardis Freundin zeigt sich oben ohne mit Babykugel

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Pietro Lombardi seinen zweiten Sohn in den Armen halten darf. Seine Freundin Laura Maria Rypa befindet sich bereits in der 30. Schwangerschaftswoche. Diese emotionale Achterbahnfahrt hält die 27-Jährige nun in einem ästhetischen Babybauch-Shooting fest.

Dabei hüllt sich Laura in ein großes, dunkelblaues Tuch. Für einen besonders aufreizenden Schnappschuss legt sich die werdende Mutter das Accessoire lediglich um die Hüften, sodass ihre nackte Brust freiliegt. Die eine Hand stemmt Laura in die Hüfte, mit der anderen verdeckt sie ihre Nippel.

Pietro Lombardi liebt Lauras Nacktfoto – Follower üben Kritik

Eine gewagte Pose, die bei ihrem Freund Pietro Lombardi jedoch gut anzukommen scheint. „Sexy Mama“, kommentiert er kurz nachdem das Bild veröffentlicht wird, unter den Beitrag. Der DSDS-Star scheint eindeutig kein Problem mit dem freizügigen Foto seiner Liebsten zu haben. Lauras Follower sind da schon kritischer.

„Also ich finde die Fotos superschön, aber das ist doch etwas ganz Privates. Hätte sowas nie gepostet“, schreibt eine Frau bei Instagram. Eine andere pflichtet ihr bei: „Mega Foto, aber ich hätte sowas nicht gepostet. Nicht als werdende Mama und auch Alessio zuliebe nicht.“ Eine dritte Nutzerin wirft der Influencerin zudem vor, ihr Kind schon vor der Geburt des Babys zu vermarkten. „Sowas ist ganz schlimm“, heißt es in dem Kommentar.

Von den meisten Menschen erhält Laura Maria Rypa jedoch Unterstützung. Für ihr sinnliches Bild wird die werdende Mami geradezu mit Komplimenten überhäuft. „Einfach nur wunderschön“, „eine der schönsten Mommys-to-be überhaupt“ und „ganz zauberhaft“ steht unter dem Foto geschrieben.