Pietro Lombardi besucht Dieter Bohlen daheim: Er glaubt nicht, was er sieht

Diese beiden sind der lebende Beweis, dass es im Showgeschäft doch noch echte Freundschaft gibt. Pietro Lombardi und Dieter Bohlen kennen sich bereits seit 2011, als der Poptitan Pietro Lombardi bei DSDS entdeckte. Jahre später saßen die beiden dann gemeinsam in der Jury der Casting-Show – und sind mittlerweile dicke Buddys geworden.

Und jetzt, da Dieter Bohlen sich endgültig von DSDS und RTL verabschiedet hat, hat er in Pietro Lombardi immer noch einen treuen Weggefährten. Ihre „Bromance“ geht mittlerweile sogar soweit, dass Pietro nun die Ehre zuteil wurde, Dieter zu Hause in der Nähe von Hamburg besuchen zu dürfen. Und was Pietro Lombardi dort entdeckte, ließ ihn sprachlos zurück.

Pietro Lombardi besucht Dieter Bohlen in Tötensen – und ist fassungslos

Pietro Lombardi kann nicht glauben, was er bei Dieter Bohlen entdeckt. Foto: IMAGO / Future Image

Eigentlich ist Dieter Bohlen eher verschlossen, wenn es um sein Grundstück in Tötensen bei Hamburg geht. Wer die Tore bei ihm öffnen darf, der muss wirklich was Besonderes für ihn sein – so wie Pietro Lombardi.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Auf Instagram liefert der Musikproduzent den Beweis seines hohen Besuchs, betitelt Pietro sogar als „BFF“ und schreibt: „Der beste Freund zu Besuch.“

Dazu gibt es obendrein ein Video der Beiden. Und Pietro Lombardi kann nicht glauben, was er da vor sich sieht.

Dieter: „Hallo Freunde, guckt mal, wer mich besucht hat bei mir zu Hause.“

Pietro: „Hallo Freunde! Einmal Team, immer Team.“

Dieter: „Er war nämlich zufällig in Hamburg und kommt zufällig beim Poptitan vorbei. Und jetzt gucken wir, wie schön das Leben ist.“

Pietro: „Eine Sache: Man darf natürlich nicht zu viel zeigen. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Garten gesehen!“

Daraufhin reagiert Dieter Bohlen nicht so wie vielleicht von manchen erwartet, sondern total bescheiden: „Ist ja kein Garten, ist alles geliehen, Leute.“

Einblicke vom Garten gibt es für die Fans allerdings nicht.

Pietro Lombardi: Kumpel Dieter Bohlen genießt nach DSDS-Aus das Leben

Vor wenigen Wochen erst hatte Dieter Bohlen bei sich in Hamburg erfahren, dass mit DSDS Schluss für ihn ist.

19 Jahre lang war er DAS Gesicht der Castingshow, machte die Marke DSDS zu dem, was sie war: Eine der erfolgreichsten Shows der letzten Jahre. Seine nunmehr freie Zeit widmet er sich nun anderen, genießt das Leben in vollen Zügen, wie er unlängst verkündete.

--------------------

--------------------

Und dazu gehört eben auch ein Besuch von seinem Kumpel Pietro Lombardi.

-------------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

-------------------------------

