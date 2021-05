„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser macht sich Sorgen um ihr Baby – „Weiß noch nicht, wie ich es machen soll“

Anna und Gerald Heiser lernten sich 2017 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen. Vier Jahre später kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt.

Der „Bauer sucht Frau“-Nachwuchs hält seine Eltern seitdem ziemlich auf Trab. Vor allem Neu-Mama Anna versucht natürlich alles richtig zu machen. Doch nun gibt es Grund zur Sorge.

„Bauer sucht Frau“: Annas Baby friert – „In Namibia kühlt es sich gerade nachts sehr ab“

In ihrer Instagram-Story erzählt „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser, dass sie sich dringend etwas einfallen lassen muss, um ihrem Baby genug Wärme spenden zu können. Denn: „In Namibia kühlt es sich gerade nachts sehr ab. Die Häuser sind nicht isoliert und haben keine Heizung“, berichtet die 30-Jährige.

Demnach sei es äußerst schwierig, ihren drei Monate alten Sohn nachts „in seinem Bettchen warm zu halten“. Als erste Lösung denkt man dabei vermutlich an einen kuscheligen Schlafsack für das Baby, doch so einfach ist es leider nicht. „Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll, weil ich bekomme in Namibia keine dickeren Schlafsäcke“, erklärt Anna ihren Followern.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Fans wollen Pakete schicken – doch die verschwinden „im Nirvana“

Doch Annas Fans wären nicht ihre Fans, wenn sie nicht längst Hilfe anbieten würden. Zahlreiche Nachrichten sollen die Auswanderin erreicht haben, in denen ihr angeboten wird, dass man ihr einen dicken Schlafsack für ihren Sohn aus Deutschland nach Afrika schicken könne. Doch auch das ist nicht so einfach wie gedacht.

Für ihre große Liebe Gerald zog Anna von Deutschland nach Namibia. Foto: MG RTL D

„Leider kommen die Pakete in Namibia so gut wie nie an. Die bleiben im Nirvana verschwunden. Deswegen wird das nichts“, verrät Anna Heiser. Ihre einzige Rettung sei demnach nur noch baldiger Besuch aus Deutschland, dem sie eine Bestellung aufgeben kann.

Bei Anna und Gerald Heiser wird es wirklich nie langweilig.