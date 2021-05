„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser entdeckt DAS im Haus – „Werden uns arrangieren müssen“

Anna und Gerald Heiser entdecken einen unerwünschten Gast in ihrem Haus.

Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Anna und Gerald Heiser hat sich in Namibia ein neues Leben aufgebaut. Anfang des Jahres kam sogar ihr erstes Kind zur Welt.

Für die Zwei läuft also alles nach Plan. Doch plötzlich wurden die „Bauer sucht Frau“-Stars in ihren eigenen vier Wänden von einem ungebetenen Gast überrascht.

„Bauer sucht Frau“: Anna und Gerald entspannen auf der Couch – doch sie sind nicht allein

Anna und Gerald Heiser sind das, wovon viele „Bauer sucht Frau“-Kandidaten träumen. Die beiden haben sich in der RTL-Kuppelshow sofort ineinander verliebt. Für ihren heutigen Ehemann wanderte die Deutschpolin sogar nach Afrika aus.

In Namibia unterstützt Anna ihren Liebsten nun auf seiner Farm und gewährt den Fans via Instagram regelmäßig Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

So auch, als die Turteltauben ihren wohlverdienten Feierabend genießen wollten. Eigentlich planten Anna und Gerald einen gemütlichen Abend auf der Couch zu verbringen, doch der Plan wurde schnell durchkreuzt.

„Bauer sucht Frau“-Star Gerald Heiser auf Mäusejagd – im eigenen Wohnzimmer

In ihrer Instagram-Story filmte Anna ihren Ehemann dabei, wie er mit einer Taschenlampe vor dem Küchenregal hockte. Als Anna dann auch noch einen Schwenk zur Seite machte, erstreckte sich das pure Chaos in ihrem Wohnzimmer. Die Couch war auseinandergebaut, stand auf dem Kopf, sämtliche Kissen im Zimmer wurden auf Tische und Stühle gelegt. Was ist da denn passiert?

Für ihre große Liebe Gerald zog Anna von Deutschland nach Namibia. Foto: MG RTL D

Im nächsten Clip klärte Anna Heiser ihre Follower auf: „Mäuse zu jagen ist eindeutig zu anstrengend. Unsere Katzen tragen die Mäuse rein und überlassen uns bzw. Gerald den Rest.“ Doch leider scheint der frischgebackene Papa nicht erfolgreich gewesen zu sein. Denn: „Wir haben sie nicht gefunden. Werden uns wohl damit arrangieren müssen“, stellte die 30-Jährige nüchtern fest.

