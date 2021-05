„Bauer sucht Frau“: Kandidat Galloway-Züchter Maik verstirbt mit 50 Jahren!

Eine traurige Nachricht sorgte für Tränen bei den „Bauer sucht Frau“-Fans: Ex-Kandidat Galloway-Züchter Maik ist im Alter von 50 Jahren gestorben.

Die Ehefrau des „Bauer sucht Frau“-Kandidaten bestätigte die schreckliche Nachricht gegenüber „vip.de“, dem Promi-Magazin der Mediengruppe RTL.

„Bauer sucht Frau“: Ex-Kandidat Züchter verstirbt im Alter von 50 Jahren

Im Jahr 2007 nahm Maik aus Niedersachsen an der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ teil. Dort ging der Bauer zwar leer aus, doch aufgrund seines TV-Auftritts wurde seine spätere Ehefrau Judith auf ihn aufmerksam.

Judith und Maik sollen sich schon zwei Jahre zuvor kennengelernt haben, doch erst als die Arzthelferin ihren Bekannten im Fernsehen sah, soll sie gemerkt haben, was für ein toller Kerl er ist.

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol sowie Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“: Maik und Judith waren fast 14 Jahre lang verheiratet

Im Jahr 2008 gaben sich Bauer Maik und Judith das Ja-Wort und wurden damit zu einem der ersten „Bauer sucht Frau“-Paare, die heirateten. Knapp 14 Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben.

Anlässlich ihres zehnten Hochzeitstags waren Maik und Judith in einem „Bauer sucht Frau“-Spezial zu sehen. In der Ausgabe „Hochzeitsglück auf dem Land“ schwärmten die Turteltauben in den höchsten Tönen voneinander. „Wenn ich darüber nachdenke, was wir zusammen erlebt haben, bin ich einer der glücklichsten Menschen, weil ich Judith an meiner Seite hatte“, so der Galloway-Züchter über seine große Liebe.

Die Todesursache ihres Mannes gab Judith noch nicht bekannt.

