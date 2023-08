Peter Klein: Gesangs-Debüt geht nach hinten los – „Mehr abverlangt, als gedacht“

Bis Januar 2023 kannte die meisten Peter Klein vermutlich nur als Mann von Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger. Aber spätestens seit dem Dschungelcamp und dem Affären-Drama mit Model Yvonne Woelke ist der Mallorca-Auswanderer deutschlandweit bekannt.

Nach dem Ende der Beziehung mit Iris geht Peter Klein mittlerweile seinen eigenen Weg. Gerne auch in Begleitung von Krisen-Auslöserin Yvonne. Gemeinsam zeigen sich die beiden aktuell bei RTL in der Handwerker-Serie „Wettkampf in 4 Wänden„, für die sich Peter eigentlich mit Iris beworben hatte, wie die Zuschauenden gleich zu Beginn der Show erfahren konnten. Dabei schlägt sein Herz eigentlich für etwas ganz anderes – das Singen. Doch vor seinem großen Debüt gab’s jetzt schlechte Neuigkeiten zu vermelden.

Peter Klein meldet sich zu Auftritt bei Sandstedter Sommer

Statt auf Reality-TV setzt Peter Klein lieber auf sein Gesangstalent und will zukünftig die heimische Karaoke-Anlage gegen ein professionelles Mikrofon eintauschen. Klein träumt von der großen Karriere als Schlagersänger. Auch für Daniela Katzenberger wird das Hobby gerade immer mehr zum Beruf. Immerhin hatte sie bereits einige Auftritte gemeinsam mit Ehemann und Sänger Lucas Cordalis. Beim „Schlagerboom 2023“ mit Florian Silbereisen hatte sie sogar ihren ersten Soloauftritt.

Es sind Bühnen, von denen Stiefvater Peter aktuell nur träumen kann. Sein großer Auftritt sollte jetzt bei dem Schlagerfestival „Sandstedter Sommer“ am Samstag (26. August) stattfinden. Stunden vorher sagte er dann aber ab und erklärte sich in seiner Instagram-Story.

Sandstedter Sommer 2023 fällt für Peter Klein aus

„Schweren Herzens musste ich heute meine Teilnahme beim ‚Sandstedter Sommer‘ absagen. Die letzten Tage haben mir mehr abverlangt, als gedacht. Die körperliche und mentale Anstrengung, Hitze und Klimaanlage fordern ihren Tribut“, schreibt Peter.

Mehr News:

Jetzt würden ihn Kopf- und Gliederschmerzen plagen. Zudem sei seine Stimme weg. „Ich liege flach. Es tut mir leid, ein Auftritt ist unmöglich.“ Damit ist klar, sein großes Debüt muss noch warten.