Eis-Preis-Klatsche! Urlauber zahlen an Nord- und Ostsee mehr als in Venedig

Die Eispreise schießen in Deutschland seit Jahren in die Höhe. Von den 50 Cent pro Kugel sind wir gefühlt schon 20 Jahre entfernt. Heutzutage kann man beinahe froh sein, wenn man noch weniger als zwei Euro für eine Kugel Eis bezahlen darf. Und wer im Urlaub Lust auf die kühle Erfrischung verspürt, wird besonders an touristischen Orten noch zusätzlich zur Kasse gebeten.

Aber dass man im Urlaub an der Nordsee oder Ostsee tatsächlich mehr bezahlen muss als in der Massentourismus-Hochburg Venedig? Das scheint kaum glaubwürdig. Es ist jedoch genauso traurig wie wahr, wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet.

Im Urlaub an Nord- & Ostsee zahlst du mehr

Ein Fischbrötchen, Friesentee mit Kluntje oder auch ein leckeres Eis – für viele Touristen, die Urlaub an der Nordsee oder Ostsee machen gehört das einfach dazu. Doch wie auch zu Hause hat die Inflation die Lebensmittelpreise nach oben getrieben und Leckereien wie Eiskreme sind deutlich teurer geworden.

Doch scheint die Verhältnismäßigkeit nun endgültig ins Wanken geraten zu sein. Denn wenn man an der See mehr zahlt als in touristischen Hauptstädten wie Venedig, dann läuft doch etwas gewaltig schief. Grundsätzlich liegt der Durchschnitt für eine Kugel in der schwimmenden Stadt bei etwa zwei Euro, in Deutschland bei 1,80 Euro, wie „coupons.de“ im April ermittelt hat. Doch einige Orte an der Nord- und Ostseeküste können das toppen.

Urlauber können in Italien profitieren

Teils zahlt man bis zu 4 Euro, etwa in Schleswig-Holstein! So sind auch auf Norderney bereits 3,80 Euro für eine Kugel kein Thema, wie „MOIN“ herausgefunden hat. Sylt und St. Peter-Ording kommen auf 2,30 bis 2,50 Euro.

Die letztgenannten Preise scheinen zwar im Vergleich nicht wirklich höher zu sein als in Venedig, doch kann man in Italien von einem kleinen Trick der Eisdielen profitieren. Wie der funktioniert und wie Urlauber in Venedig an günstigeres Eis kommen als an der Nord- oder Ostsee, das erfährst du >>hier im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“.