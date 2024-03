Neuankündigungen bei Netflix: Diese deutschen Stars erobern den Streaming-Dienst

Auszeichnungen von den Oscars, bis hin zu Grimme- oder Fernsehpreis. Der Streaming-Anbieter Netflix konnte im vergangenen Jahr ganz schön abräumen. Diese Mentalität möchte die Plattform auch 2024 beibehalten und stellte nun ein buntes Potpourri an Neuerungen auf der Online-Plattform vor.

Dabei stachen besonders zwei deutsche Stars mit ihrem neuen Format ins Auge.

Reality-TV-Show wird Programmhighlight des Abends

Am Mittwoch (13. März) gab man in Berlin einen Einblick in die Pläne der nächsten Monate und zeigte sich breiter aufgestellt denn je. Ein Programmhighlight des Abends: „Kaulitz und Kaulitz“ – eine mehrteilige Doku-Reihe über das Leben der „Tokio Hotel“-Zwillinge.

Während sich die beiden schon seit dem vergangenen Jahr verstärkt als Juroren auf Fernsehproduktionen wie „The Voice of Germany“ konzentrieren oder Spekulationen zufolge demnächst als Moderatoren bei „Wetten, dass…?“ zu sehen sein sollen, bekommen sie jetzt ihre eigene Show.

„Kaulitz und Kaulitz“: Drama, Flirts und Partys

Dabei schwärmten die beiden bereits seit längerem in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ von einem eigenen Format. Und aus dem Traum ist jetzt „Reality“ geworden.

Über acht Monate ließen sie sich nun von einem Team von Constantin Entertainment zu Hause in LA, im Tourbus oder auch bei einem Roadtrip mit der Kamera begleiten. Zuschauer dürfen sich auf ordentlich Drama, Flirts und Partys freuen, wie die Zwillinge bei der Programmankündigung verrieten.

Deutsche Stars erobern Netflix

Während Tom von einem Doku-Follow spricht und die Sendung auch bei Netflix unter der Kategorie Dokumentationen angelegt ist, spricht Bill klar von Reality-TV. Über die Interpretation dieses Ausdrucks kann man noch diskutieren, über den Starttermin des Reality-Formats jedoch nicht. Denn am 25. Juni dieses Jahres wird die Sendung bereits Premiere feiern und einen „exklusiven Blick“ in das Privatleben der Zwillinge bieten.

Bei der Vorstellung der Neuerungen fiel besonders der Trend zu mehr Shows im Bereich des Reality-TV auf. So startet mit „Kaulitz und Kaulitz“ nicht die einzige Show – auch andere Promis werden mit der Kamera begleitet. Ebenfalls wird ein Format zu einer der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands, Shirin David, erscheinen. Auch sie lässt sich demnächst für Netflix von W&B Television im privaten Umfeld filmen, Launch ist hier aber erst im kommenden Jahr.

Dabei ist Netflix gewillt, in Zukunft im gleichen Umfang in lokale Produktionen zu investieren. „Wir glauben daran, dass tolle Geschichten aus jeder Region kommen können“, so Katja Hofem, die die Netflix-Produktionen im DACH-Raum betreut. Ob man sich demnächst auf weitere Kamerabegleitungen deutscher Promis freuen darf, bleibt mit Spannung abzuwarten.