ZDF: Übernehmen Kaulitz-Brüder bald „Wetten, dass..?“ – Sender spricht Klartext zu Gottschalk-Nachfolge

Vor rund zwei Wochen ging eine Ära zu Ende: ZDF-Legende Thomas Gottschalk moderierte zum letzten Mal die Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“. Jahrzehnte lang stand er für das Format vor der Kamera. Doch nun ist endgültig Schluss.

+++ Thomas Gottschalk: Nach „Wetten, dass..?“-Eklat – Moderator spricht Klartext +++

Seither rätseln und spekulieren die Fans, ob die Sendung weitergeht und wer sie dann wohl moderieren wird. Zwei potenzielle Kandidaten stehen anscheinend bereits in den Startlöchern: Bill und Tom Kaulitz. In ihrem Podcast sprechen sie über konkrete Pläne. Doch was ist dran an dieser Gottschalk-Nachfolge? Das ZDF spricht Klartext.

ZDF: Moderieren SIE bald „Wetten, dass..?“

Die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz starten aktuell wieder im deutschen Fernsehen durch. Nachdem sie 2013 bereits in der Jury von DSDS saßen, kehren sie nach zehn Jahren als Coaches von „The Voice of Germany“ ins deutsche TV zurück. Es macht den Anschein, als habe es ihnen gefallen. Die „Tokio Hotel“-Stars wollen mehr. Welches Format es als Nächstes sein dürfte, wissen sie schon ganz genau.

+++ „The Voice of Germany“: Tom Kaulitz verrät pikantes Liebes-Geheimnis von Bruder Bill +++

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ sprechen die Brüder über ihren Plan, die Moderation von „Wetten, dass..?“ zu übernehmen und somit die Nachfolger von Thomas Gottschalk zu werden. „Tom, du hast die News platzen lassen, bei der 1LIVE Krone-Danksagung: Wir werden ‚Wetten, dass..?‘ übernehmen“, sagt Bill plötzlich. Weiter erzählen die beiden, dass sie die Sendung 2025 mit einem neuen Konzept zurück ins TV-Programm bringen wollen. Doch ist das wirklich schon in trockenen Tüchern?

ZDF äußert sich zur Kaulitz-Nachfolge

Laut Tom und Bill Kaulitz scheint die Nachfolge bei „Wetten, dass..?“ ziemlich sicher zu sein. Zumindest, wenn man diesen Satz von Tom mal auf sich wirken lässt: „Bis dahin wird viel passieren, wir werden vieles ändern, wir setzen uns mit dem ZDF zusammen.“ Der Sender äußert sich nun erstmals zu den Gerüchten der Kaulitz-Nachfolge.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Auf Anfrage der „TZ“ heißt es von Seiten des Senders: „Wie es mit ‘Wetten, dass..?’ weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit – und es ist noch nicht entschieden.“ Somit wird weder eine Rückkehr des Formats selbst noch die Moderation von Bill und Tom offiziell bestätigt. Heißt wohl: Abwarten und Tee trinken.