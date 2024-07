Bill Kaulitz verrät: „Weiß ich selber noch gar nicht“

Mit seiner Band „Tokio Hotel“ feierte Bill Kaulitz bereits in jungen Jahren große Erfolge. Mittlerweile ist der damals noch rebellische Teenager 34 Jahre alt und lebt im sonnigen Los Angeles. Im Rahmen der Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ sprach er nun erstmals offen über seine Sexualität und das jahrelange damit verbundene Versteckspiel.

Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung der Doku, zeigt sich Bill Kaulitz nun gemeinsam mit einem Mann an seiner Seite. Doch für den ein oder anderen Fan mag der Schwarm von Bill Kaulitz kein Unbekannter sein.

Bill Kaulitz wehrt sich gegen Gerüchte

Auch Bill Kaulitz besuchte den Kölner „Christopher Street Day“ am 21. Juli. Auf einem der Trucks der Parade wurde der Sänger nun mit einem Mann gesichtet. So ganz unbekannt war der Mann an Bills Seite jedoch nicht, es handelt sich nämlich um den „Bergdoktor“-Star Timmi Trinks. Die beiden Männer wirkten vertraut und küssten sich sogar vor den Augen der Besucher. Bahnt sich da etwa eine neue Beziehung für den „Tokio Hotel“-Frontmann an?

Kurze Zeit später müssen die Fans von Bill Kaulitz ihre Hoffnung auf eine romantische Liebesgeschichte des Sängers jedoch direkt wieder begraben. In seinem eigenen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ äußerte sich der Sänger nun zu seiner „CSD“-Bekanntschaft. Der Musiker klärt auf: „Haben die Leute wieder geschrieben, ich habe einen neuen Freund. Also, die wissen immer Sachen, die weiß ich selber noch gar nicht.“

Tom erklärt jedoch, dass sein Bruder durchaus geflirtet habe. Bill Kaulitz widerspricht daraufhin: „Ja, aber das heißt doch nicht gleich, dass ich einen neuen Freund habe, nur weil ich irgendwie gut aussehende Männer um mich habe. Welcome to my life. So ist es nun mal.“ Eine Beziehung mit dem „Bergdoktor“-Star steht anscheinend nicht zur Debatte.

Im Rahmen seiner Live-Podcast-Show stellt Bill Kaulitz dann ein für alle mal klar: „Ich bin immer noch Single!“ Gegen den ein oder anderen Flirt scheint der Sänger allerdings nach wie vor nichts zu haben.