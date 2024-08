Netflix: Nach Ausstrahlung von „Kaulitz und Kaulitz“ herrscht Gewissheit

Sie waren DIE Helden der 2000er: Tom und Bill Kaulitz wurden mit ihrer Band „Tokio Hotel“ über Nacht zu absoluten Weltstars. Bis heute machen die Zwillinge gemeinsam Musik, touren mit der Band im kommenden Jahr sogar durch Europa.

Der Hype um Bill und Tom Kaulitz reißt einfach nicht ab. Kein Wunder also, dass auch ihre eigene Netflix-Sendung ein voller Erfolg ist. Nachdem die erste Staffel beim Streamingdienst gezeigt wurde, macht eine freudige Nachricht die Runde.

Netflix feiert Erfolge mit „Kaulitz und Kaulitz“

Darauf haben die „Tokio Hotel“-Fans lange gewartet. Ab dem 25. Juni lief beim Streaming-Giganten die Doku „Kaulitz und Kaulitz“. Dort gaben die Protagonisten rund um Bill und Tom einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. „Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben. Hollywood – da, wo die Reichen und Schönen leben, haben sich auch die Zwillinge niedergelassen“, heißt es auf der offiziellen Netflix-Seite.

Weiter noch: „Ein Leben Tür an Tür mit internationalen Top-Stars. Diese intime Reality-Serie begleitet Bill und Tom über 8 Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio Hotel-Tourbus, Parties, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg.“ Nun möchte man an den riesigen Erfolg anknüpfen – ganz zur Freude der Fans.

Netflix lässt die Bombe platzen

Für „Tokio Hotel“-Liebhaber war es der reinste Traum: Einfach mal bei Bill, Tom und Co. Mäuschen spielen. Nun ist klar, dass es weitergehen wird. Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, wird es eine zweite Staffel von „Kaulitz und Kaulitz“ bei Netflix geben! Wann genau man mit der Ausstrahlung rechnen kann, bleibt vorerst unklar.

„Kaulitz und Kaulitz“ ist aktuell exklusiv bei Netflix zu sehen. Für den Stream braucht man ein kostenpflichtiges Abo.