Netflix: Bittere Nachrichten zu „Squid Game“ – Fans müssen ganz stark sein

Keine andere Netflix-Serie hat so große Erfolge gefeiert wie sie: Die südkoreanische Produktion „Squid Game“ sprengte im Jahr 2021 sämtliche Rekorde. Mittlerweile liegt die Veröffentlichung der ersten Staffel allerdings gute drei Jahre zurück – jetzt macht allerdings die erleichternde Nachricht die Runde.

Netflix veröffentlicht das Startdatum für die zweite Staffel der Erfolgsserie „Squid Game“! Und auch über die dritte Ausgabe wird beim Streaming-Anbieter gesprochen – und genau da ist der Haken für die Fans der südkoreanischen Produktion.

Netflix zeigt Fortsetzung von „Squid Game“ 2024

An dieser Serie kam im Jahr 2021 wohl keiner vorbei. Bis zum heutigen Tag führt die erste Staffel von „Squid Game“ das Ranking der meistgesehenen Serien bei Netflix mit 265 Millionen Views in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung an, wie DWDL berichtet. Nun möchte man an diesen Mega-Erfolg anknüpfen.

+++ Netflix-Serie ist zurück: Star verrät das Geheimnis hinter „Kleo“ +++

Am 26. Dezember 2024 zeigt Netflix die zweite Staffel „Squid Game“ in der Mediathek. Doch worum wird es gehen? „Drei Jahre, nachdem er das Squid Game gewonnen hat, ist Spieler 456 fest entschlossen, die Hinterleute des Spiels zu finden und ihrem bösartigen Sport ein Ende zu setzen. Gi-hun nutzt sein Vermögen, um seine Suche zu finanzieren, und beginnt mit dem Naheliegendsten: Er sucht nach dem Mann in einem schneidigen Anzug, der in der U-Bahn Ddakji spielt. Doch als seine Bemühungen endlich Früchte tragen, erweist sich der Weg zur Zerschlagung der Organisation als tödlicher, als er dachte: Um das Spiel zu beenden, muss er es wieder betreten“, heißt es von offizieller Seite. Einen Haken gibt es an der ganzen Sache dann aber doch.

Netflix: Trailer lässt die Bombe platzen

Mit dem Trailer zur zweiten Staffel der südkoreanischen Serie wird nicht nur gezeigt, was die Zuschauer erwarten können. Es wird gleichzeitig auch verkündet, wann die Fans mit der dritten Staffel rechnen können. Diese wird 2025 an den Start gehen. Doch ein kleines Detail dürfte ein Stich ins Herz sein.

+++ Netflix: Kunden wird Frist gesetzt – schon im August ist es für sie zu spät +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Im Trailer wird angekündigt, dass die dritte Staffel die Letzte sein wird! Somit ist nach dem dritten Teil von „Squid Game“ Schluss. Das dürfte für den ein oder anderen Serien-Fan eine bittere Enttäuschung sein. Schließlich gibt es zahlreiche andere Netflix-Produktionen, die weitaus mehr Staffeln haben.