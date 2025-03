Meghan Markle: Fans auf 180 – „Widerlich“

Endlich ist es so weit: Am Dienstag wurde nun endlich die sehnlichst erwartete Serie „With Love, Meghan“ auf Netflix veröffentlicht. Herzogin Meghan öffnet für ihre Fans die Türen und gewährt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Wer steckt wirklich hinter dem Namen Meghan Markle? Das erfahren die Zuschauer nun einmal ganz ungefiltert.

Obwohl die Serie bereits nach kurzer Zeit viel Zuspruch erhält, macht sich zugleich auch immer mehr Kritik breit. Die größten Kritikpunkte – bereits in der ersten Folge gibt Meghan Markle zu: „Das ist nicht mein Haus.“ Gedreht wurde zwar ebenfalls in Montecito, jedoch in einem gemieteten Anwesen. Andere bemängeln Meghans aufgesetzte Art. Doch das war noch längst nicht alles!

Meghan Markle: Doppelt gemoppelt hält besser

Passend zu ihrer neu erschienenen Koch- und Lifestyle Netflix-Show „With Love, Meghan“ hat die Herzogin von Sussex am gleichen Tag (4. März) die ersten Produkte ihrer neuen Marke „As Ever“ öffentlich präsentiert. Laut dem „People“-Magazin sollen alle Produkte auf der gleichnamigen Seite „As Ever“ zu sehen sein. Der Verkauf soll im „Frühling 2025“ beginnen.

Aber was für Produkte verstecken sich überhaupt dahinter? In Kooperation mit Netflix bringt Meghan Markle eine Kollektion verschiedenster Leckereien auf den Markt. Alles was das Herz begehert: Neben einer Kollektion von Kräutertees (Zitrone-Ingwer, Pfefferminze und Hibiskus) wird es unter anderem einen Crêpe-Mix, Butterkekse mit Blumenstreuseln, Wildblumenhonig in limitierter Auflage sowie Himbeermarmelade geben. Da ist mit Sicherheit für jeden jeden Geschmack etwas dabei!

Meghan Markle: Zuschauer sind zwiegespalten

Schon wenige Minuten nach Erscheinung der Netflix-Serie „With Love, Meghan“ trudeln bereits die ersten Kommentare in den Sozialen Medien ein. Eine klare Meinung kristallisiert sich auch nach mehreren Stunden nicht heraus:

„Gefaktestes Zeug jemals!“

„Ich habe gerade die erste Folge gesehen… sie ist einfach nicht gut. Sie scheint sich zu sehr zu bemühen, aufbrausend zu sein und ihr Lachen wirkt gezwungen.“

„Die ganze Show ist peinlich. Sie lädt nur Mitarbeiter und Freunde ein, um sie zu loben, während sie lange, langweilige Handarbeiten macht. Ich kann nicht einmal eine Folge durchhalten.“

„Ich sehe mir gerade ‚With Love, Meghan‘ an und es ist herrlich. Ich werde nie die Leute verstehen, die sie hassen. Es ist widerlich!“

„Ich habe alle 8 Episoden am Stück durchgeschaut und es war fabelhaft!“

„Ich habe es gerade beendet und ich habe es geliebt! Wir brauchen Staffel 2 so schnell wie möglich!“

Man kann nicht jedem gefallen – das zeigen die zwiegespaltenen Reaktionen einmal mehr. Die einen lieben es, die anderen haben bereits nach wenigen Szenen wieder abgeschaltet. Die Tatsache, dass man es nie allen Menschen recht machen kann, wird auch Meghan Markle bewusst sein. Umso besser also, dass Geschmäcker verschieden sind!