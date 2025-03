Meghan Markle: Am Tag nach Netflix-Ausstrahlung – Fans äußern dringenden Wunsch

Meghan Markle sorgt mal wieder für Gesprächsstoff – diesmal mit ihrer neuen Netflix-Serie „With Love, Meghan.“ Die achtteilige Show nimmt die Zuschauer mit in ihr Zuhause, wo sie mit Promi-Gästen wie Mindy Kaling, Roy Choi und ihrer ehemaligen „Suits“-Kollegin Abigail Spencer plaudert, Kochrezepte austauscht und Einblicke in ihren Lebensstil gibt. Doch wie kommt das Ganze kurz nach der Premiere an?

Die Reaktionen sind gespalten – von Begeisterung bis Fremdscham ist alles dabei!

Meghan Markle: Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

Während einige Fans die Show bereits durchgesuchtet haben und sich jetzt mit Meghans Rezept-Tipps an den Herd stellen, sind andere weniger beeindruckt. Kritiker wie Anita Singh vom „Telegraph“ ließen kein gutes Haar an der Serie und bezeichneten sie als „eine Übung in Narzissmus.“ Trotzdem gibt es auch euphorische Stimmen, die schon nach einer zweiten Staffel schreien.

„Ich liebe es, wie Meghan es liebt, neue Essensrezepte zu lernen und sich mit dem Koch darüber auszutauschen. Ich brauche unbedingt Staffel zwei!“, twitterte ein begeisterter Fan. Ein anderer schreibt: „Meghans Show ist so entspannt und macht Spaß! Episode eins und ich bin süchtig!“

Doch die Kritiker lassen nicht locker.

Meghan Markle: Kritiker äußern klare Worte

In den sozialen Medien wird die Show von einigen regelrecht zerrissen. „Sie ist die fakeste Person ever“, schreibt ein TikToker über den Trailer. „Selbst die ‚Freunde‘ sind gemietet.“ Auch die deutsche Presse spart nicht mit bissigen Kommentaren.

+++Meghan Markle: Kurz nach Netflix-Premiere kommt trauriges Detail ans Licht+++

Das Lifestyle-Portal der „NZZ“ beschreibt die Serie als „lauwarm servierte Mischung aus Tradwife-Instakanal, ‚Real Housewives‘ (aber ohne Klatsch), ‚Sendung mit der Maus‘-Erklärstunde und Gesellschaftssatire.“

Mehr Nachrichten aus dem Leben der Royals:

Eines ist sicher: „With Love, Meghan“ lässt niemanden kalt. Ob man die Show nun als charmantes Wohlfühl-TV oder als inszeniertes Selbstporträt sieht – am Ende bleibt es Geschmackssache. Wer sich ein eigenes Urteil bilden will, muss sich wohl oder übel selbst durch die acht Folgen kämpfen.