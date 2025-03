Meghan Markle: Kurz nach Netflix-Premiere kommt trauriges Detail ans Licht

Endlich hat das Warten ein Ende – am Dienstag (4. März) ist Meghan Markles eigene Netflix-Serie „With Love, Meghan“ auf Netflix erschienen. Für viele grenzt dies nahezu an ein Wunder – aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles wurde der Starttermin nämlich bereits verschoben.

In acht Folgen à rund 35 Minuten präsentiert die Ehefrau von Prinz Harry ihre Lieblingsgerichte, nützliche DIY-Ideen und gewährt private Einblicke in ihr Familienleben. Obwohl Meghan Markle ihre Zuschauer inspirieren möchte, spricht sie auch über einen schweren Schicksalsschlag!

Meghan Markle teilt private Einblicke

Man mag es kaum glauben – zu Meghan Markles Lieblingsbeschäftigungen gehört auch das Gärtnern! Doch das war nicht immer. Die Liebe dazu entdeckte sie erst durch ihren Lehrer für Naturwissenschaften – Mr. Benn. Sein Tod macht ihr daher sehr schwer zu schaffen.

Meghan Markle erinnert sich gerne daran zurück als sie vieles über die verschiedenen Blumen gelernt hat. Ohne Mr. Benn wäre es vermutlich nie dazu gekommen. Umso mehr würdigt die Herzogin ihren ehemaligen Lehrer und bedauert, dass sie sich nie an ihn gewandt hat, nachdem sie von seinem Tod erfahren hatte.

Meghan Markle muss schweren Verlust verkraften

In der ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ erzählt sie der Schauspielerin und Produzentin Mindy Kaling: „Ich habe über sie [die Blumen] gelernt, als ich auf die Hollywood Schoolhouse ging und einen Wissenschaftskurs hatte. Wir haben viel Zeit im Garten verbracht, und ich habe von Mr. Benn gelernt. Mr. Benn war mein Lehrer.“

Weiter sagt sie: „Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass er verstorben ist, und ich wünschte, ich hätte Mr. Benn gesagt, wie viel er mir bedeutet hat und wie viel ich gelernt und behalten habe. Er hat mir beigebracht, wie man kompostiert und wie man einen Garten anlegt. Man wird erwachsen und denkt: ‚Wow, diese Dinge lernt man, wenn man jung ist.'“

Heute profitiert ihre Familie, bestehend aus ihrem Mann Prinz Harry und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet, von diesem Wissen und durch die Serie kann sie dies nun sogar mit noch viel mehr Menschen teilen. Auch wenn Mr. Benn sein Wissen nun also nicht mehr selber weitergeben kann, sorgt Meghan Markle dafür, dass noch viele Menschen von ihm lernen können.