Jochen Horst privat: DIESES Trauma verfolgt den „Promi Big Brother“-Kandidaten noch nach 24 Jahren

Als Legende im deutschen TV hat man Jochen Horst schon in vielen Filmen und Serien gesehen: „Das Erbe der Guldenburgs“, „Balko“ oder auch „Das Traumschiff“. Dass der Schauspieler facettenreich ist, hat er so somit bewiesen. Privat zeigt sich Jochen Horst genauso, wie er ist. Als sympathischer, offener Mensch hat er das Herz seiner Fans gewonnen. Doch wie schlägt er sich wohl im TV-Knast bei Sat1?

Mit dem Einzug bei „Promi Big Brother“ öffnet sich für Jochen Horst eine Tür in ein neues Abenteuer. Eigentlich kennt man den Schauspieler nicht im Reality-TV, dafür ist Jochen Horst aber ein guter Entertainer. Im Container will Jochen Horst vor allem für gute Stimmung sorgen und Spaß bringen. Dabei sah in seinem Leben nicht alles immer spaßig aus. Welches Trauma Jochen Horst privat erlitten hat, verraten wir dir.

Filme und Serien von Jochen Horst: DAS war sein Durchbruch im TV

Jochen Horst wurde 1961 in Osnabrück geboren, ist aber in Frankfurt am Main und Hannover aufgewachsen. Einen einfachen Start in das Berufsleben hatte Jochen Horst nicht, als er schon in jungen Jahren seinen Vater verlor, war ihm klar: Er musste Gas geben. Nach dem Abi ging Jochen Horst auf die Hochschule für Musik und bildende Kunst in Graz. Der Startschuss für seine Karriere als Schauspieler im Theater und Fernsehen. Mit seiner Rolle als Sascha Graf von Guldenburg hatte Jochen Horst ab 1987 seinen ersten Erfolg im TV. Auch in fünf Staffeln „Traumschiff“ war Jochen Horst zu sehen. Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler aber mit einer anderen Rolle.

+++ Cecilia Asoro privat: SO mag die „Promi Big Brother“-Kandidatin es im Bett +++

Berühmt geworden ist Jochen Horst mit seiner Rolle als „Balko“ in der gleichnamigen Serie, die er von 1995 bis 1998 spielte. Als Chefermittler mit rauem Charakter war Jochen Horst bei der Dortmunder Polizei im Einsatz. Seit 2022 ist er im Spin-Off „Balko Teneriffa“ zu sehen. Aber auch vor „Promi Big Brother“ war Jochen Horst schon in einem Show-Format dabei. Im Jahr 2006 nahm Jochen Horst bei „Let’s Dance“ teil. In einer Netflix-Serie mit dem Titel „Jaguar“ war Jochen Horst im Jahr 2021 als Schauspieler beteiligt. Dass er Reality-TV kann, zeigt er 2024 bei „Promi Big Brother“.

Als Schauspieler weiß der 63-jähige Jochen Horst genau, was er im TV-Knast tut. Foto: imago images/Revierfoto

Jochen Horst privat: SCHOCK! Dieses Trauma steckt dem Schauspieler schwer in den Knochen

Am Set von „Balko“ lernte Jochen Horst seine erste Frau Anouschka Renzi kennen – schon 1995 waren sie verheiratet. Mit Anouschka Renzi hat Jochen Horst eine Tochter namens Chiara Moon, ein Sohn kam später dazu – aber mit einer anderen Frau. Im Jahr 2000 traf Jochen Horst ein großer Schock, als er auf das Handy von Anouschka Renzi blickte. Viele Jahre nach der Trennung verriet der Schauspieler, bei einer Ex-Frau eine verräterische Nachricht auf dem Display gesehen zu haben: Sie hatte ihn betrogen. Den Namen von Anouschka nannte er nicht, bei der niedrigen Anzahl an Ehefrauen besteht aber kein Zweifel. Im Jahr 2024 veröffentlichte Jochen Horst dann ein Buch mit dem Titel „Wie habe ich eine Affäre? Tarnung, Täuschung und Leitfaden zur diskreten Indiskretion“. Um wen es da wohl geht?

Wie Jochen Horst in einem Interview verrät, war nicht Anouschka Renzi die Inspiration hinter dem Titel, sondern die private Erfahrung einer Freundin. Seit 2002 ist Jochen Horst mit dem Model Tina Ciamperla glücklich verheiratet, sie leben auf Mallorca und haben einen Sohn namens Chazz. Streit in der Beziehung? Gibt es laut Jochen Horst privat nicht. Er wisse: „Meine Frau hat immer Recht.“ Die Ehe mit Tina Ciamperla sei nichts, dass er mit einer Affäre aufs Spiel setzen will. Einen generellen Sinneswandel für sein Leben hatte Jochen Horst 2010 bekommen, als ihn eine Hiobsbotschaft erreichte: Knochenkrebs, so die Krankheits-Diagnose. Im Nachhinein stellte sich das als falsch heraus – zwei Proben waren vertauscht worden. Dass er das Leben anders leben wolle, sei ihm in diesem Moment klar geworden.

Über das private Leben von Jochen Horst weißt du nun Bescheid. Doch was passiert bei anderen „Promi Big Brother“-Teilnehmern hinter den Kulissen? Hier erfährst du alles zu Max Kruse.