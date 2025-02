Die besten Filme auf Netflix: Unterhaltung für dein Heim-Kino

Wer kennt es nicht: Der Filmabend steht an, man stöbert Stunden durch das Netflix-Angebot, sieht tausend Filme und findet doch nichts. Tag für Tag kommen neue Filme ins Netflix-Sortiment. Viele von ihnen sind Klassiker, andere pure Trash-Kultur. Manchmal ist gar nicht so offensichtlich, welcher Film sich lohnt. Die besten Filme auf Netflix haben wir für dich zusammengestellt.

Egal ob Komödie, Action-Film oder Drama – für dein Heimkino hat Netflix alles, was das Herz begehrt. Wie soll man sich da bloß entscheiden? Sind es die Hollywood-Blockbuster, oder doch eher die Eigenproduktionen, auf die man setzen sollte? Denn klar ist: Inzwischen können die Netflix-Filme mit ihren Regisseuren und Top-Besetzungen in der Hauptrolle längst in der obersten Liga mitspielen. Aber welche sind aktuell die besten Netflix-Filme?

Top 10 beste Netflix-Filme:

Die Top Ten Netflix-Filme sind in unserer Liste nur Netflix-Originals. Denn das gute dabei: Anders als eingekaufte Filme bleiben die Netflix-Originals immer in der Mediathek erhalten und verschwinden nicht! Außerdem konnten die Netflix-Filme schon so manche Nominierung bei diversen Preisverleihungen abstauben, oder sogar den Sieg davontragen. Bei den Top Ten besten Filme lassen wir außerdem die Wertung von Rotten Tomatoes und den IMDb-Score mit einfließen. Spoiler-Alert: Sogar eine Komödie hat es in unser Ranking geschafft.

Platz 10: Die Schneegesellschaft (2024)

Im Netflix-Original „Die Schneegesellschaft“ geht es um eine wahre Geschichte aus dem Jahr 1972, als ein Flugzeug über einem Gletscher in den Andalen abstürzte. Die Überlebenden müssen mit den Folgen ihres tragischen Schicksals leben. „Die Schneegesellschaft“ erreichte nicht nur 90 Prozent auf Rotten Tomatoes, sondern erhielt aus eine Oscar-Nominierung als internationaler bester Film.

Platz 9: Im Westen nichts Neues (2022)

In diesem Antikriegsdrama wird der Erste Weltkrieg aus den Augen eines jungen Soldaten geschildert. Der Patriotismus von Paul Bömer verfliegt jedoch schnell, als die Hauptrolle realisiert, in welcher Lage sie sich befindet. „Im Westen nichts Neues“ ist der erste deutsche (Netflix-) Film, der gleich vier Oscars abräumen konnte.

Platz 8: Der schwarze Diamant (2019)

Der spielsüchtige Howard (Adam Sandler) ertrinkt in einem Berg von Schulden. Um sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, startet er einen großen Deal. Im Rampenlicht steht der schwarze Diamant. Wird es ihm gelingen?

+++ Wie viele James Bond Filme gibt es? Die Blockbuster in der richtigen Reihenfolge +++

Platz 7: Marriage Story (2019)

„Marriage Story“ erzählt die Geschichte einer scheiternden Ehe. Aufgrund seiner Realitätsnähe und Emotionalität gehört der Film zu den besten der Streaming-Plattform Netflix. Für die Hauptrolle erhielten sowohl Adam Driver als auch Scarlett Johansson eine Nominierung bei den Oscars.

Platz 8: Roma (2018)

Der Schwarzweißfilm „Roma“ behandelt die tragische Familiengeschichte zweier Frauen aus Mexiko-Stadt im Jahr 1970. Mit dieser ergreifenden Eigenproduktion schaffte Netflix bei den Oscars zum ersten Mal den Durchbruch. Auf Rotten Tomatoes erhielt „Roma“ eine Wertung von 96 Prozent.

Platz 5: The Irishman (2019)

Der irischstämmige Kriegsveteran Frank Sheeran wird wegen Diebstahls angeklagt. Durch einen Kontakt wird er freigesprochen, verstrickt sich jedoch in den Angelegenheiten der Mafia. Ob das gut geht?

Platz 4: Hustle (2022)

In „Hustle“ dreht sich alles um die NBA-Basketball-Szene. Hier zeigt Adam Sandler, dass er die ernsten Seiten in einer mitreißenden Geschichte transportieren kann. Der Netflix-Film offenbart, dass Sport auch tiefgründig sein kann – mit einem ergreifenden Ende. Aktuell ist der Film mit Adam Sandler unter den Netflix-Originals am beliebtesten.

Platz 3: Beasts Of No Nation (2015)

In einem unbenannten afrikanischen Land wird das Dorf des Jungen Agu angegriffen. Er verliert nicht nur alles, sondern muss fortan ums Überleben kämpfen. Doch als Kindersoldat in einem Bürgerkrieg ist das erst der Anfang. Für diesen Film musst du harte Nerven haben, doch er wird einer der besten und prägendsten deines Lebens sein.

Platz 2: Knives Out (2019 & 2022)

Auf Platz zwei landen gleich zwei Filme. „Knives Out“ sind Kriminalfilme mit jeder Menge Humor. In diesen klassischen Murder-Mysteries geht es darum, einen Fall nach und nach zu entwirren. Wirst du durchblicken? Wahrscheinlich nicht, denn sonst hätte der erste Teil der Komödie keine Wertung von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Platz 1: Mudbound (2017)

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs müssen zwei Familien ihr Leben wieder aufbauen. Doch das Landleben ist brutal, wenn der Rassismus regiert. Irgendwie schlägt sich das afroamerikanische Ehepaar durch Dunkelheit und Depression. Der Netflix-Film „Mudbound“ hat eine Wertung von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes. Damit ist „Mudbound“ der beste in unserer Liste.

Die besten Drama-Filme auf Netflix:

Dramen-Filme werden bei den Preisverleihungen fast immer mit der Nominierung als bester Film gewürdigt. Auch die Hauptrolle und der Regisseur sahnen regelmäßig bei den Oscars ab. Eine Auswahl der besten Filme findest du aktuell auf Netflix. Die Wertung auf Rotten Tomatoes geben wir dir direkt mit.

„Little Women“ (95%) – Eine Autorin verfasst im Jahr 1868 einen Roman über ihr Leben mit ihren zwei ungleichen Schwestern.

(95%) – Eine Autorin verfasst im Jahr 1868 einen Roman über ihr Leben mit ihren zwei ungleichen Schwestern. „Tick, Tick… Boom“ (87%) – Der Musicalfilm erzählt die Geschichte eines Komponisten in New York, der mit einem neuen Stück auf seinen Durchbruch hofft.

(87%) – Der Musicalfilm erzählt die Geschichte eines Komponisten in New York, der mit einem neuen Stück auf seinen Durchbruch hofft. „Call Me By Your Name“ (94%) – Norditalien aus dem Jahr 1983 wird zum Setting einer berührenden Liebesgeschichte zwischen dem Sohn eines Professors und dessen Forschungsassistenten.

Weitere Empfehlungen:

„Gifted“

„A Star Is Born“

„Lass Los“

„Die Schwimmerinnen“

„Hacksaw Ridge“

„Django Unchained“

„Nirgendwo“

Diese Netflix-Komödien solltest du schauen:

Komödien sind nicht ohne Grund die beliebtesten unter den besten Filmen auf Netflix. Auf IMDb und Rotten Tomatoes performen die Filme in der Regel nicht sehr gut – hier geht es mehr um Unterhaltung, als um wahre Filmqualität. In vielen Rollen glänzen Adam Sandler und Jennifer Aniston nebeneinander. Doch welche Komödien-Filme auf Netflix sorgen für die besten Lacher?

„Jumanji“ ist der perfekte Netflix-Film für die ganze Familie. Foto: imago/ZUMA Press

„Ziemlich beste Freunde“ – Diese französische Komödie erzählt die Geschichte eines Ex-Kriminellen, der zum Pfleger eines gelähmten Adeligen wird. Der Film ist aktuell der beliebteste auf ganz Netflix.

– Diese französische Komödie erzählt die Geschichte eines Ex-Kriminellen, der zum Pfleger eines gelähmten Adeligen wird. Der Film ist aktuell der beliebteste auf ganz Netflix. „Jumanji: Welcome to the Jungle“ – Vier Highschool-Schüler werden in dieser Komödie von einem Videospiel in den Dschungel gebeamt. In der Gestalt ihres gewählten Avatars müssen sie sich durchkämpfen.

– Vier Highschool-Schüler werden in dieser Komödie von einem Videospiel in den Dschungel gebeamt. In der Gestalt ihres gewählten Avatars müssen sie sich durchkämpfen. „Das perfekte Geheimnis“ – In dieser deutschen Komödie eskaliert ein Dinner unter Freunden, als sämtliche Nachrichten und Gespräche offenbart werden – und damit auch Geheimnisse.

Weitere Empfehlungen:

„I Care A Lot“

„Once Upon a Time… In Hollywood“

„Red Notice“

„Love and Monsters“

„Kingsman“ >> bis zum 7. Februar auf Netflix <<

Unsere Netflix-Geheimtipps für dich:

Ein paar der besten Netflix-Filme, die wir dir hier vorstellen, kennst du bestimmt schon. Doch auf Netflix gibt es auch ein paar Top Secret Filme, von denen du sicher noch nie gehört hast! Kein Wunder, denn bei all der Auswahl wird es schnell unübersichtlich. Die folgenden Filme sind unsere Geheimtipps für dich.

„Lionheart“ – Drama

– Drama „Feuer im Kopf“ – Drama

– Drama „The Stranger“ – Thriller

– Thriller „They Cloned Tyrone“ – Sci-Fi

+++ Die reichsten Schauspieler der Welt im Ranking +++

Sci-Fi- & Fantasy-Filme auf Netflix:

Auf Netflix finden sich meistens eigenproduzierte Filme aus der Komödien-, Romantik- oder Dramen-Kategorie – doch auch ins Sci-Fi- und Fantasy-Genre ist der Streamingdienst ziemlich überzeugend eingestiegen. Eine Oscar-Nominierung konnte ein Netflix-Original hier zwar noch nicht gewinnen, dafür aber ziemlich überzeugende Wertungen auf Rotten Tomatoes. Aber welche besten Sci-Fi-Filme können auf Netflix überzeugen?

Auch bei Sci-Fi-Filmen punktet Netflix mit Eigenproduktionen. Foto: imago images/Picturelux

„Godzilla Minus One“ (98%) – Im zweiten Weltkrieg desertiert ein Pilot auf eine Insel. Doch dort erwartet ihn eine große Gefahr: Godzilla. Mit dem Oscar für beste visuelle Effekte ist großes Kino garantiert.

(98%) – Im zweiten Weltkrieg desertiert ein Pilot auf eine Insel. Doch dort erwartet ihn eine große Gefahr: Godzilla. Mit dem Oscar für beste visuelle Effekte ist großes Kino garantiert. „The Adam Project“ (68%) – Adam Reed (Hauptrolle Ryan Reynolds) will in der Zeit zurückreisen, um seine Frau vor dem Tod zu retten. Er landet im falschen Jahr und trifft auf sein 12-jähriges Ich.

(68%) – Adam Reed (Hauptrolle Ryan Reynolds) will in der Zeit zurückreisen, um seine Frau vor dem Tod zu retten. Er landet im falschen Jahr und trifft auf sein 12-jähriges Ich. „See You Yesterday“ (93%) – Mit der Erfindung einer Zeitmaschine wollen zwei beste Freunde am College angenommen werden. Mit diesem Film holst du dir „Zurück in die Zukunft“-Vibes nach Hause.

Weitere Empfehlungen:

„TAU“

„Arrival“

„Inception“

„Interstellar“

„Paradise“

„Rebel Moon: Kind des Feuers“

„Mad Max: Fury Road“

„Snowpiercer“

„Harry Potter“-Filme

Netflix‘ beste Horror- und Thriller-Filme:

Es gibt unzählige trashige Horror- und Thriller-Streifen auf Netflix. Doch auch einige der besten Filme auf Netflix gehören zum düsteren Thriller-Genre.

„Der Schacht“ – In einem mehrstöckigen Gefängnis herrscht der Hunger. Wer oben inhaftiert ist, darf von einer Platte mit Gourmet-Speisen kosten. Doch je tiefer die Platte durch den Schacht fährt, bleibt umso weniger davon übrig.

– In einem mehrstöckigen Gefängnis herrscht der Hunger. Wer oben inhaftiert ist, darf von einer Platte mit Gourmet-Speisen kosten. Doch je tiefer die Platte durch den Schacht fährt, bleibt umso weniger davon übrig. „Halloween“ – Pünktlich zu Halloween bricht Michael Myers 40 Jahre nach seiner letzten Mordserie aus dem Gefängis aus und der Spuk nimmt erneut sein Unwesen.

– Pünktlich zu Halloween bricht Michael Myers 40 Jahre nach seiner letzten Mordserie aus dem Gefängis aus und der Spuk nimmt erneut sein Unwesen. „Scream VI“ – Im sechsten Teil der Filmreihe werden fünf Überlebende der Morde aus Woodsboro in New York nochmal vom Ghostface-Killer heimgesucht.

Weitere Empfehlungen:

„Leave the World behind“

„A Quiet Place“

„Veronica“

„Bird Box“

„Das Spiel“

„Thanksgiving“

„Jigsaw“

Gute Netflix-Filme aus der Kategorie Romantik:

Netflix hat viele trashige romantische Filme im Angebot. Auf Rotten Tomatoes schneiden die Romanzen selten gut ab, doch manchmal hat Netflix seine Ausreißer. Aktuell gibt es einige der besten romantischen Filme auf Netflix.

Wenn es romantisch werden soll, sind diese Netflix-Filme die richtigen für dich. Foto: imago images/Everett Collection

„Set It Up“ (92%) – Die zwei Assistenten Charlie und Harper hecken einen Plan aus, um ihre Bosse zu verkuppeln. Dabei kommen sie sich gefährlich nahe.

(92%) – Die zwei Assistenten Charlie und Harper hecken einen Plan aus, um ihre Bosse zu verkuppeln. Dabei kommen sie sich gefährlich nahe. „To All The Boys I’ve Loved Before“ (96%) – Die geheimen Liebesbriefe einer Teenagerin landen plötzlich bei ihren ehemaligen Schwärmen. Kann ein alter Flirt neu entfacht werden?

(96%) – Die geheimen Liebesbriefe einer Teenagerin landen plötzlich bei ihren ehemaligen Schwärmen. Kann ein alter Flirt neu entfacht werden? „All the Bright Places“ (65%) – In der High School kommen sich Theodore und Violet näher, während die versuchen, die Traumata ihrer Vergangenheit zu verarbeitet. In dieser Romanze sind tiefe, ergreifende Gefühle angesagt – und zwar nicht nur gute.

Weitere Empfehlungen:

„La La Land“

„Eine Handvoll Worte“

„Wo die Lüge hinfällt“

Mit diesen Action-Filmen kommst du bei Netflix voll auf deine Kosten:

Wenn du dich nach knallharter Action oder guten Blockbustern sehnst, bist du bei Netflix genau richtig aufgehoben. Ob Eigenproduktion oder eingekaufter Film – Netflix überzeugt seine Zuschauer, vor allem bei Rotten Tomatoes. Den Score geben wir dir bei den besten Filmen direkt an.

„Sisu – Rache ist süß“ (94%) – Als SS-Offiziere in die Heimat des finnischen Ex-Soldaten einmarschieren, wird dieser zu einer Ein-Mann-Armee

(94%) – Als SS-Offiziere in die Heimat des finnischen Ex-Soldaten einmarschieren, wird dieser zu einer Ein-Mann-Armee „Top Gun: Maverick“ (96%) – Der Kampfpilot Pete „Maverick“ (Hauptrolle Tom Cruise) kehrt zu Top Gun zurück, um eine Gruppe junger Flieger auf eine gefährliche Mission trainieren, wobei er auf einen alten Bekannten trifft.

(96%) – Der Kampfpilot Pete „Maverick“ (Hauptrolle Tom Cruise) kehrt zu Top Gun zurück, um eine Gruppe junger Flieger auf eine gefährliche Mission trainieren, wobei er auf einen alten Bekannten trifft. „The Old Guard“ (80%) – Eine Gruppe von unsterblichen Soldaten, angeführt von Andy (Hauptrolle Charlize Theron), ist auf Geheim-Mission – doch jemand ist dem Schlüssel ihrer Kraft auf der Spur.

Weitere Empfehlungen:

„John Wick“

„Greenland“

„Spiderman: Far From Home“

„The Equalizer“

„The Mother“

„Gemini Man“ >> bis zum 28. Februar auf Netflix <<

„Jack Reacher“

„Heart Of Stone“

„Skyscraper“

„Wanted“

„Batman“-Filme

„… Has Fallen“

„Mission: Impossible“

Die besten Filme auf Netflix kennst du jetzt. Du bist eher der Serien-Typ? Dann solltest du bei den besten Serien auf Netflix vorbeischauen.